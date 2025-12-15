اعلام جزئیات توافقات نشست همسایگان افغانستان در تهران
با پایان نشست نمایندگان ویژه همسایگان افغانستان در تهران، جمهوری اسلامی ایران بیانیهای را در این خصوص منتشر کرد.
به گزارش ایلنا با پایان نشست نمایندگان ویژه همسایگان افغانستان که روز گذشته (یکشنبه ۲۳ آذرماه) در تهران برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان این اجلاس بیانیهای را صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان بعلاوه روسیه در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار شد. کشورهای حاضر در این نشست با توجه به اهمیت کنشگری منطقه برای حل و فصل موضوعات خود، آخرین تحولات افغانستان را بررسی و درخصوص موارد زیر توافق نمودند:
همگرایی منطقهای و محوریت منطقه برای حل و فصل موضوعات و چالشهای موجود از جمله برخی موضوعات مرتبط با افغانستان را مورد تاکید قرار دادند.
بر تقویت ثبات در افغانستان تاکید و آمادگی خود را برای کمک به حصول آن در صورت اعلام نیاز توسط طرف افغان اعلام نمودند.
با تاکید بر اهمیت استمرار روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان با هدف بهبود معیشت مردم آن کشور، ضرورت ادغام این کشور در روندهای سیاسی و اقتصادی منطقه را مورد اشاره قرار دادند.
با بیان نگرانیهای امنیتی، آمادگی خود را برای کمک به افغانستان به منظور مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انسان اعلام و تاکید نمودند.
مسئولیت جامعه بین المللی برای رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای افغانستان را مورد تاکید قرار دادند.
با هرگونه تلاش کشورهای خارجی برای حضور نظامی در افغانستان مخالفت نمودند.
بر مسئولیت کشورهایی که عامل وضعیت امروز افغانستان هستند برای کمک به بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی آن بدون تبدیل آن به اهرم سیاسی تاکید نمودند.
از سازمانهای بین المللی خواستند از بازگشت اتباع افغانستان از کشورهای همسایه به کشور خود حمایت نموده و شرایط را برای بازگشت عزتمندانه آنها فراهم نمایند.
از همه تلاشهایی که برای کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان در جریان است حمایت نموده و آمادگی خود را برای کمک به تقویت این تلاشها اعلام نمودند.
در عین حال از هر دو کشور خواستند به میز مذاکره بازگشته و مشکلات فیمابین را از مسیر دیپلماتیک حل و فصل نمایند.
توافق نمودند پنجمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در اسرع وقت در عشق آباد – ترکمنستان برگزار گردد.
از آمادگی پاکستان برای برگزاری دومین دور نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در ماه مارس سال آینده در اسلام آباد استقبال کردند.