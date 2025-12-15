محاکمه متهم پرونده کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد تومانی با ۴۰۰ شاکی در قزوین
قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد تومانی نماینده شرکت «آرامیس خودرو البرز» با ۴۰۰ شاکی خبر داد.
این جلسه به ریاست قاضی حمید بابایی و با حضور متهم، وکیل مدافع او و تعدادی از شاکیان تشکیل شد.
بابایی در تشریح نحوه فعالیت متهم گفت: وی ابتدا به عنوان بازاریاب و سپس نماینده شرکت «آرامیس خودرو البرز» - که فعالیت اصلی آن در استان البرز متمرکز بوده - در شهرستان تاکستان فعالیت میکرد. متهم در ادامه، بدون ثبت شخصیت حقوقی جدید، به صورت شخصی اقدام به انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی، مضاربه و پیشفروش خودرو با سرمایهگذاران نمود و موفق به جذب سرمایهای بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴۰۰ نفر شد.
وی افزود: شواهد پرونده و بررسیهای کارشناسی حاکی از آن است که فعالیتهای وی فاقد پشتوانه اقتصادی واقعی بوده و وجوه دریافتی به جای سرمایهگذاری در طرحهای خودرویی، صرف خرید املاک و خودروهای لوکس برای خود متهم و پرداخت سودهای غیرمتعارف به سرمایهگذاران اولیه شده است. این شیوه عمل مصداق «تجهیز و جذب سرمایه غیرمجاز» ارزیابی میشود.
قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده که متهم در آن به اتهام مباشرت در کلاهبرداری تحت تعقیب است، پس از اخذ آخرین اظهارات طرفین و رفع نقایص، رای قطعی صادر خواهد شد.