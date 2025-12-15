خبرگزاری کار ایران
حضور وزیر کشور در گلزار شهدای گرگان

وزیر کشور در نخستین برنامه خود در سفر به گلستان با همراهی، استاندار گلستان، اعضای شورای تأمین گلستان و مجمع نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی با حضور در گلزار شهدای گرگان به مقام شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مومنی صبح امروز برای شرکت در نشست ماهانه شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها و افتتاح طرح‌های نهضت مدرسه‌سازی و انرژی خورشیدی، وارد این استان شد.

وزیر کشور در نخستین برنامه خود در سفر به گلستان با همراهی، استاندار گلستان، اعضای شورای تأمین گلستان و مجمع نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی با حضور در گلزار شهدای گرگان به مقام شهدا ادای احترام کرد.

 

 

