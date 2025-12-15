حضور وزیر کشور در گلزار شهدای گرگان

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مومنی صبح امروز برای شرکت در نشست ماهانه شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها و افتتاح طرح‌های نهضت مدرسه‌سازی و انرژی خورشیدی، وارد این استان شد.

وزیر کشور در نخستین برنامه خود در سفر به گلستان با همراهی، استاندار گلستان، اعضای شورای تأمین گلستان و مجمع نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی با حضور در گلزار شهدای گرگان به مقام شهدا ادای احترام کرد.

انتهای پیام/