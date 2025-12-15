خبرگزاری کار ایران
شرکت‌های دولتی زیر نگاه نظارتی دیوان محاسبات قرار گرفتند

بنا بر اعلام دیوان محاسبات کشور، واقعی شرکت‌های دولتی با برآورد‌های بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، به اهتمام حسابرسان این نهاد نظارتی صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی (۳۴۲ مورد) و ۱۲۹۸ مورد از شرکت‌های شبه‌دولتی، در اجرای جز (۱) بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه۱۴۰۳، بررسی شد. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نشان می‌دهد که عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآورد‌های بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند و ۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده شناسایی شده‌اند.

دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات، از ادامه بررسی عملکرد این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ خبرداد و با اشاره به بهره‌وری پایین، عدم شفافیت و تداوم زیان‌دهی در این بنگاه‌ها، بر ضرورت عزم دولت در واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد.
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
