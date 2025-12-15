خبرگزاری کار ایران
سفر وزیر دادگستری به قطر

کد خبر : 1727775
وزیر دادگستری به منظور شرکت در یازدهمین فراهمایی دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به قطر سفر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان بامداد امروز به منظور شرکت در یازدهمین فراهمایی دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به قطر سفر کرد.

وزیر دادگستری برای شرکت و سخنرانی در یازدهمین فراهمایی دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که به میزبانی قطر برگزار می‌شود بامداد امروز وارد دوحه پایتخت این کشور شد.

رحیمی عصر امروز در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

ثبت نام آلپاری