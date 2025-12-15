سفر وزیر دادگستری به قطر

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان بامداد امروز به منظور شرکت در یازدهمین فراهمایی دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به قطر سفر کرد.

وزیر دادگستری برای شرکت و سخنرانی در یازدهمین فراهمایی دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که به میزبانی قطر برگزار می‌شود بامداد امروز وارد دوحه پایتخت این کشور شد.

رحیمی عصر امروز در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

