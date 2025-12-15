پیام تسلیت حجتالاسلام حاج علی اکبری در پی رحلت آیتالله شاهچراغی
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رحلت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه طی پیامی رحلت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
روح پاک سلالة الاخیار، روحانی خدمتگزار، عالم ربانی و انقلابی، آیتالله آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی، پس از عمری مجاهدت علمی و سلوکی و مبارزات انقلابی و خدمتگزاری خالصانه به ملکوت پیوست و در جوار اجداد طاهرینش آرام گرفت.
این عالم مجاهد که برخاسته از خاندان اصیل و عریق شاهچراغی بود در زمره عالمان و دانشورانی است که حدود هشتاد سال از عمر شریفش را در راه تحصیل و تهذیب و تحقیق و تبلیغ و جهاد و مبارزه و خدمت در سنگرهای مختلف گذراند و در هر سنگر منشأ خدمات فراوان و ماندگار گردید.
همراهی با نهضت امام (ره) و پرچمداری قیام مردمی در استان دلاور خیز سمنان، بیش از نیم قرن خدمت در جایگاه خطیر امامت جماعت مسجد عابدینیه و بیش از چهل سال امامت جمعه مهدیشهر و نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه سمنان فصل زرین خدمات فراوان این روحانی عالیمقام و خدوم است.
مشی مردمی، سادهزیستی مثال زدنی، گشادهرویی با مردم و نسل جوان، منبرها و خطبههای گرم و سرشار از نکتههای نغز قرآنی و روایی، اهتمام به امر مسجدداری و تبلیغ، تلاش در مسیر گرهگشایی از زندگی مردم خاصه محرومان، خدمت خالصانه به فرهنگ شهادت و ایثارگران، همت والا در تأسیس حوزههای علمیه برادران و خواهران، حرکت بدون وقفه و بصیرانه در خط نورانی امام عزیز و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، همراه با ایفای حکیمانه نقش راهبری معنوی و فرهنگی مردم، جز ویژگیهای این عالم فرزانه است.
اینجانب درطی آشنایی بیش از چهل سال با آن بزرگوار، ایشان را به صلاح و سداد و تواضع و خدمتگزاری خالصانه و بی تعلقی به دنیا شناختم.
به نمایندگی از نمایندگان مکرم ولی فقیه و ائمه جمعه محترم و اعضای عزیز شورای سیاستگذاری ائمه جمعه؛ فقدان غمبار آن عالم پارسا و زاهد را به مردم عزیز استان سمنان و شهرستان دامغان، جامعه روحانیت آن خطه عالمخیز به ویژه ائمه محترم جمعه و نماینده معزز ولی فقیه در استان و به بیت شریف شاهچراغی خصوصاً جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلی شاهچراغی و خانواده عزیز و داغدارشان بخصوص همسر مکرمه و مؤمنه و فرزندان برومند این عالم جلیل القدر بالاخص سردار مجاهد آقای حاج سیدمحمدتقی شاهچراغی و سایر وابستگان، تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند غفور و رحیم، برای آن فقید سعید غفران و رحمت واسعه الهی و همنشینی با اجداد طاهرینش را مسئلت میکنم.
رضوان الله علیه و اسکنه فسیح جنانه مع آبائه الطاهرین.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
محمدجواد حاج علیاکبری
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه