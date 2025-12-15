خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در پی رحلت آیت‌الله شاهچراغی

پیام تسلیت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در پی رحلت آیت‌الله شاهچراغی
کد خبر : 1727757
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رحلت آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه طی پیامی رحلت آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

روح پاک سلالة الاخیار، روحانی خدمتگزار، عالم ربانی و انقلابی، آیت‌الله آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی، پس از عمری مجاهدت علمی و سلوکی و مبارزات انقلابی و خدمتگزاری خالصانه به ملکوت پیوست و در جوار اجداد طاهرینش آرام گرفت.

این عالم مجاهد که برخاسته از خاندان اصیل و عریق شاهچراغی بود در زمره عالمان و دانشورانی است که حدود هشتاد سال از عمر شریفش را در راه تحصیل و تهذیب و تحقیق و تبلیغ و جهاد و مبارزه و خدمت در سنگرهای مختلف گذراند و در هر سنگر منشأ خدمات فراوان و ماندگار گردید.

همراهی با نهضت امام (ره) و پرچمداری قیام مردمی در استان دلاور خیز سمنان، بیش از نیم قرن خدمت در جایگاه خطیر امامت جماعت مسجد عابدینیه و بیش از چهل سال امامت جمعه مهدی‌شهر و نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه سمنان فصل زرین خدمات فراوان این روحانی عالی‌مقام و خدوم است.

مشی مردمی، ساده‌زیستی مثال زدنی، گشاده‌رویی با مردم و نسل جوان، منبرها و خطبه‌های گرم و سرشار از نکته‌های نغز قرآنی و روایی، اهتمام به امر مسجدداری و تبلیغ، تلاش در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردم خاصه محرومان، خدمت خالصانه به فرهنگ شهادت و ایثارگران، همت والا در تأسیس حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، حرکت بدون وقفه و بصیرانه در خط نورانی امام عزیز و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، همراه با ایفای حکیمانه نقش راهبری معنوی و فرهنگی مردم، جز ویژگی‌های این عالم فرزانه است.

اینجانب درطی آشنایی بیش از چهل سال با آن بزرگوار، ایشان را به صلاح و سداد و تواضع و خدمتگزاری خالصانه و بی تعلقی به دنیا شناختم.

به نمایندگی از نمایندگان مکرم ولی فقیه و ائمه جمعه محترم و اعضای عزیز شورای سیاستگذاری ائمه جمعه؛ فقدان غمبار آن عالم پارسا و زاهد را به مردم عزیز استان سمنان و شهرستان دامغان، جامعه روحانیت آن خطه عالم‌خیز به ویژه ائمه محترم جمعه و نماینده معزز ولی فقیه در استان و به بیت شریف شاهچراغی خصوصاً جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلی شاهچراغی و خانواده عزیز و داغدارشان بخصوص همسر مکرمه و مؤمنه و فرزندان برومند این عالم جلیل القدر بالاخص سردار مجاهد آقای حاج سیدمحمدتقی شاهچراغی و سایر وابستگان، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند غفور و رحیم، برای آن فقید سعید غفران و رحمت واسعه الهی و همنشینی با اجداد طاهرینش را مسئلت می‌کنم.

رضوان الله علیه و اسکنه فسیح جنانه مع آبائه الطاهرین.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمدجواد حاج علی‌اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری