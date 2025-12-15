به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سرلشکر رحیم صفوی صبح امروز در نشست خبری «اولین همایش بسیج، توسعه و امنیت پایدار در جنوب شرق کشور» که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: به فضل الهی اولین همایش ملی نقش بسیج و توسعه پایدار منطقه جنوب شرق کشور توسط این پژوهشگاه برگزار می‌شود. این همایش ملی با استقبال ۶۴ مرکز برگزار می‌شود. همایش های مختلفی برگزار شده و پیشرفت قابل توجهی در منطقه جنوب شرق کشور به وجود آمده است. برای انجام این همایش یک سال است که به اضافه ۶۴ دانشگاه و نیروهای مسلح نشستهای مختلفی برگزار شده است. من امروز تفاوت این همایش را با همایش های قبلی عرض می‌کنم. این همایش یک همایش علمی و کاربردی است و خروجی این همایش یک سند راهبردی به عنوان سند سیاستی برای ارائه پیشنهادات به سازمان‌های لشکری و کشوری است. به عنوان یک سند پیشنهادی برای نیروهای مسلح است.

وی ادامه داد: دومین تفاوت این همایش این است که در استان های مختلف خراسان جنوبی، سیستان و کرمان و هرمزگان برگزاری می‌شود و در نهایت نیمه دوم دی ماه یک همایش در زاهدان و در نیمه بهمن ها در تهران برگزار خواهد شد.

رحیم صفوی تصریح کرد: منطقه جنوب شرق کشورمان یک گنج پنهان است و سواحل جنوبی ایران بهشت گمشده ایران است یعنی مناطقی از سواحل مکران به سمت تهران. با توسعه بنادر در جنوب کشورمان از جمله راه آهن چابهار به زاهدان محور توسعه از جنوب به شمال خواهد بود. تفاوت دیگر این همایش این است که نیاز سنجی یک ساله انجام شده و یک سال بررسی شد و شهید باقری نیز این ضرورت را بیان کرده بودند. امنیت پایدار و توسعه منطقه دو بحثی است که بهم وابسته است. ما به فضل الهی یک نمایشگاه جامع از صنایع دستی این استان ها و پیشرفت‌ها به ویژه احداث خط راه آهن چابهار به زهدان توسط قرارگاه خاتم الانبیا اجرایی شد به نمایش گذاشته خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: برای اولین بار یک تجمیع بین حدود ۳۰۰ خیریه مردم نهاد انجام شده است. ما می‌خواهیم از این خیریه‌ها تجلیل کنیم. یک همایش هم با محوریت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می‌شود که با محوریت سلامت است و ما هدف داریم توان جنوب شرق کشور را معرفی کنیم. هم افزایی بین نهادهای مختلف جز برنامه‌های ما است و در این همایش امیدواریم بتوانیم به یک پیشنهاد مرکز رصد و پایش داده های اقتصادی با مشارکت نهاد های کشور برسیم. این مرکز ظرفیت های را شناسایی میکند، مثل شناسایی مسیرها و کریدورهای که ظرفیت آن در کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان داریم. هم اکنون ۲ میلیون تن کالا میان ما و پاکستان مبادله می‌شود.

رحیم صفوی گفت: ما یک بسته راهکارهای اقتصادی را در این همایش عرضه خواهیم کرد. ما الان ۲ درصد از اب شیرین کن را در سواحل دریایی جنوب داریم. شورای عالی اب قرار است برای ۱۶ استان ایران از آب دریای جنوب از اب شیرین کن ها استفاده کنند البته انتقال اب از جنوب هزینه بر است که برای آب شرب صرفه اقتصادی ندارد اما یکی از کارهایی است که در این همایش برای آن راهکار هایی ارائه می‌شود. مستند سازی و گزارش نهایی این همایش به دولت محترم و ستاد کل و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. ما امیدوار هستیم که از دل این همایش ملی یک سند راهبردی پیشنهادی برای دستگاه مخالف صادر شود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه این نشست درباره اینکه آیا کارشکنی‌ها و تحریم‌های آمریکا می‌تواند مانعی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های این منطقه شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران ۱۵ کشور همسایه دارد و اگر روابط خود را با این کشورها تقویت کند تحریم آمریکایی ها نمی‌تواند اثر داشته باشد و آمریکایی ها نمی‌توانند روابط اقتصادی ایران را کنترل کنند.

رحیم صفوی همچنین با اشاره به اینکه بلوچ‌ها از اصیل‌ترین اقوام آریایی هستند و تامین امنیت منطقه جنوب شرق با حضور مردم بومی سواحل مکران انجام شده و خواهد شد، تاکید کرد: به شرکت های خارجی اطمینان می‌دهیم سواحل مکران امن است و سرمایه گذار خارجی می‌تواند در این منطقه با آسودگی سرمایه گذاری کند.

خبر در حال تکمیل می باشد...