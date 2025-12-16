حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اعدام متهم ردیف اول پرونده کثیرالشاکی طراوت نوین خودرو، در پاسخ به این سوال که صدور حکم اعدام در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی چه تاثیراتی بر جامعه دارد و آیا صدور این احکام در پرونده‌های کثیرالشاکی اقتصادی باعث کاهش جرم و بازدارندگی می‌شود، گفت: قطعاً بخشی از این اقدامات می‌تواند بازدارندگی داشته باشد، اما بخشی دیگر به خود مردم بستگی دارد. به هر حال، با توجه به تقلب‌ها و کلاهبرداری‌هایی که رخ می‌دهد، مردم باید مراقب باشند.

وی ادامه داد: همچنین، نهادهایی که باید نظارت کنند، مانند پلیس و سایر ارگان‌ها، باید به موقع به این مسائل ورود کنند و بررسی‌های لازم را انجام دهند. به هر حال در مورد همین پرونده ۲۸ هزار شاکی و جمع‌آوری پول‌های مردم و عدم شفافیت در این زمینه واقعاً نگران‌کننده است.

این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تاکید کرد: قطعا و قطعاً این اعدام‌ها بازدارندگی خود را دارد و دیگران باید توجه داشته باشند که چنین اقداماتی سرنوشت شومی به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، به نظر ما و قانون‌گذار، اقداماتی که نسبت به صدور و اجرای حکم انجام می‌شود، بازدارندگی قطعی و لازم را دارد.

غضنفرآبادی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی که متهم آن به اعدام محکوم می‌شود در پاسخ به این سوال که آیا شاکی ترجیح می‌دهد اشد مجازات برای این فرد در نظر گرفته شود یا به مالی که از دست داده برسد، گفت: قطعا فرصت داده می‌شود. در این مورد هم، فرصت‌هایی داده شده است. اما در مجموع برخی از موضوعات ممکن است منجر به تخفیف مجازات برای فرد شود، مثلاً رضایت شکات می‌تواند تأثیرگذار باشد. البته اصل حکم باید قانونی باشد و قاضی موظف به صدور حکم است، اما در ادامه، با جلب رضایت شکات، می‌توان از تخفیف مجازات استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین ۱۴ سکه در مورد کیفری شدن مهریه برخی معتقدند که حق زنان نادیده گرفته شده است و احتمال سوءاستفاده در این زمینه وجود دارد آیا کمیسیون قضایی قرار است بازنگری داشته باشد، گفت: آن چیزی که در دست بررسی است اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که به بحث مهریه معروف شده است البته بخشی از این قانون مربوط به این موضوع است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ۱۴ سکه هم درخصوص بحث کیفری این موضوع است و این منافات با این ندارد که اگر کسی پول داشت دستگاه قضایی و یا ثبت اسناد به دنبال اجرای حکم نباشند اما بازداشت صورت نمی‌گیرد یعنی تا ۱۴ سکه اگر فرد بخواهد از پرداخت مهریه امتناع کند، می‌تواند با درخواست مجازات حبس که به صورت پابند الکترونیکی است، مواجه شود. اما مازاد بر آن اگر مالی وجود داشته باشد، طبق قواعد عمومی اجرای محکومیت‌های مالی، از فرد دریافت می‌شود.

غضنفرآبادی در مورد اینکه اگر مهریه‌ای تعیین می شود مگر نه اینکه مرد با آگاهی کامل آن را می‌پذیرد و با توجه به شرایط خود آن را قبول می‌کند چرا قانون گذار برای مردانی که بدون در نظر گرفتن توان مالی اقدام به پذیرش مهریه‌های سنگین می‌کنند و بعد دچار چالش می‌شوند جریمه‌ای در نظر نمی‌گیرد، گفت: مهریه یک موضوع تفاهمی است و یک پیشنهاداتی هم در این زمینه وجود داشت که به طور مثال مالیات وضع شود اما رای نیاورد.

وی ادامه داد: به هر حال این یک قرارداد است که مجلس خیلی نمی‌تواند به آن ورود کند چراکه یک تفاهم و قرارداد طرفینی است و نمی‌شود کسی را جریمه کرد البته عرض کردم پیشنهادی بود که اگر بالاتر از یک سقفی مهریه تعیین شود، مالیات بر آن وضع شود اما نمایندگان به آن رای نداند.

این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه اخیراً شاهد انتقادات و هجمه‌هایی به رئیس قوه قضاییه در مجلس بوده‌ایم که این انتقادات در صحن علنی افزایش یافته است، شما پشت‌صحنه این رفتارها را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اولاً باید حریم‌ها و حرمت‌ها حفظ شود. عده‌ای علیه رئیس قوه قضاییه، بدون اطلاعات دقیق و کامل، بر اساس حدس و گمان، اظهارنظرهایی مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: در هفته گذشته متأسفانه چنین اتفاقاتی افتاد و دستگاه قضایی نباید تضعیف شود. اگر مشکلی وجود دارد، باید از طریق مکاتبه و پیگیری بررسی شود. دستگاه قضایی ثابت کرده که به‌طور مقتدرانه در حال حرکت و کار است. نمی‌خواهم بگویم که مشکلاتی وجود ندارد، در برخی از قسمت‌ها ممکن است مشکلات و نقص‌هایی وجود داشته باشد و افراد ناسالم هم ممکن است در دستگاه وجود داشته باشند که این غیرطبیعی نیست اما افرادی که سال‌های سال در خدمت مردم و نظام بوده‌اند و دلسوزی، پاکدستی، تخصص و سوادشان مشخص است، نباید مورد بی‌مهری قرار گیرند.

این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: همه داریم می‌بینیم و می‌شنویم و مشاهده می‌کنیم و به نظرم این نوع رفتارها و ظلم در حق رئیس یک چنین مجموعه‌ای مناسب نیست و اینکه بخواهند نسنجیده و بدون اطلاعات کافی نسبت‌هایی را به این شخص مطرح کنند درست نیست و یا مباحثی را مطرح کنند که به هیچ وجه مناسب و شایسته نیست.

غضنفرآبادی درباره اینکه برخی معتقدند که با توجه به ورود قوه قضاییه به پرونده‌های فساد، این انتقادات از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود، از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره ریاست رئیس قوه قضاییه به نظر می‌رسد این تخریب‌ها علیه رئیس قوه قضاییه شدت گرفته است تا دوره ریاست ایشان بر قوه قضاییه تمدید نشود، گفت: افرادی که صحبت می‌کنند یک چنین نیتی ندارند افراد دلسوزی هستند اما نیت‌شان یا مبنای استنباط آن‌ها نادرست است. در خارج از مجلس شاید چنین چیزی وجود داشته باشد اما در مجلس، افرادی که ممکن است مطالبی را مطرح کنند، از سردلسوزی است اما اطلاعات کافی ندارند و ممکن است بر اساس اطلاعات ناقص اظهارنظر کنند.

وی تصریح کرد: در خارج از مجلس هم ممکن است افرادی بخواهند ذهنیت‌های منفی ایجاد کنند، اما اقتدار دستگاه قضایی و دلسوزی‌های رئیس قوه قضاییه به وضوح قابل مشاهده است و این انتقادات به جایی نمی‌رسد چراکه رهبری با کسی تعارف ندارند و بر اساس اطلاعات دقیق و از منابع مختلف، تصمیم‌گیری می‌کنند و ایشان اگر تشخیص‌شان این باشد که توانایی‌های رئیس قوه قضاییه در این مدت ریاست بهتر و بیشتر و محکم‌تر بوده است حتما اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

انتهای پیام/