به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در این دیدار گفت: خوشحال هستم که در جمع کسانی هستم که ایران را دوست دارند و همچنین دغدغه حل مسائل را دارند و به همین خاطر با روش راه‌اندازی کارزار به شناسایی و حل مسائل کمک می‌کنند.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی کارزارها، گامی مهم برای کمک به حل مسائل است و همین امضاها پشتوانه شنیده شدن صدای بی‌صدایان است. با این حال، در کنار این کنشگری فعال، ما باید راه‌حل‌ها را پیدا کنیم و بعد بر سر اینکه کدام راه‌حل مناسب‌تر است، همفکری و گفت‌وگو کنیم.

گفتنی است در این نشست تعاملی مطالباتی با موضوعات متنوع در حوزه‌های معیشتی، محیط‌زیست، دانش‌آموزی و مطالبات حوزه زنان مطرح شد و نویسندگان کارزارهای پرامضا دغدغه‌های خود را با معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در میان گذاشتند.

