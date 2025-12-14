خبرگزاری کار ایران
دیدار معاون رئیس‌جمهور با نویسندگان زن کارزارهای پرامضا و کنش‌گران مطالبات زنان و خانواده

دیدار معاون رئیس‌جمهور با نویسندگان زن کارزارهای پرامضا و کنش‌گران مطالبات زنان و خانواده
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در جمع نویسندگان زن کارزارهای پرامضا و کنش‌گران مطالبات زنان و خانواده حضور یافت و با آنها به گفت‌وگو پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در این دیدار گفت: خوشحال هستم که در جمع کسانی هستم که ایران را دوست دارند و همچنین دغدغه حل مسائل را دارند و به همین خاطر با روش راه‌اندازی کارزار به شناسایی و حل مسائل کمک می‌کنند.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی کارزارها، گامی مهم برای کمک به حل مسائل است و همین امضاها پشتوانه شنیده شدن صدای بی‌صدایان است. با این حال، در کنار این کنشگری فعال، ما باید راه‌حل‌ها را پیدا کنیم و بعد بر سر اینکه کدام راه‌حل مناسب‌تر است، همفکری و گفت‌وگو کنیم. 

گفتنی است در این نشست تعاملی مطالباتی با موضوعات متنوع در حوزه‌های معیشتی، محیط‌زیست، دانش‌آموزی و مطالبات حوزه زنان مطرح شد و نویسندگان کارزارهای پرامضا دغدغه‌های خود را با معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در میان گذاشتند.

