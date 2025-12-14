بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجةالاسلام آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی رحمة‌الله‌علیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقه‌مندان ایشان و بویژه خاندان محترم شاعچراغی و خانواده‌ی آن مرحوم تسلیت عرض میکنم.

سالها امامت جمعه‌ی سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان، از جمله‌ی امتیازات این سیّد بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است، رحمة‌الله‌علیه.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۳ آذر ۱۴۰۴