بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان طرح ملی هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا، نشست امروز ( یکشنبه ۲۳ آذر) مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان؛ طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان؛ پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان؛ پورسید، عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران تشکیل شد.
در این نشست، طرح ملی هوش مصنوعی از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی بررسی شد و حاضران درباره این مصوبات اظهارنظر کردند.
نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمعبندیهای کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار میگیرد.