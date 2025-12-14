بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

به گزارش ایلنا، نشست امروز ( یکشنبه ۲۳ آذر) مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان؛ طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان؛ پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان؛ پورسید، عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران تشکیل شد.