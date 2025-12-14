خبرگزاری کار ایران
بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان طرح ملی هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، نشست امروز ( یکشنبه ۲۳ آذر) مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان؛ طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان؛ پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان؛ پورسید، عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران تشکیل شد.

در این نشست، طرح ملی هوش مصنوعی از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی بررسی شد و حاضران درباره این مصوبات اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

