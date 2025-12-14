کارگروه احیای نان کامل در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد

این کارگروه مأموریت دارد ضمن شناسایی خلأ‌ها و آسیب‌های موجود در زنجیره تولید تا مصرف گندم، آرد و نان، پیشنهادهای اصلاحی لازم را برای ارتقای کیفیت و سلامت نان و دسترسی مطلوب مردم به نان کامل ارائه کند.

توجه به نقش نان کامل در امنیت غذایی، سلامت عمومی و عدالت غذایی از محورهای اصلی تشکیل این کارگروه اعلام شده است.

بدیهی است گزارش‌های نظارتی و راهبردی این کارگروه درباره عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، برای اتخاذ تصمیم‌های قانونی و اصلاحی به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد.