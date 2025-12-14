کارگروه احیای نان کامل در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد
کارگروه احیای نان کامل به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با هدف بررسی موانع ترویج و توسعه نان کامل و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه امنیت غذایی تشکیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، به دستور ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی، کارگروه احیای نان کامل با هدف بررسی موانع ترویج و توسعه نان کامل و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه امنیت غذایی تشکیل شد.
این کارگروه مأموریت دارد ضمن شناسایی خلأها و آسیبهای موجود در زنجیره تولید تا مصرف گندم، آرد و نان، پیشنهادهای اصلاحی لازم را برای ارتقای کیفیت و سلامت نان و دسترسی مطلوب مردم به نان کامل ارائه کند.
توجه به نقش نان کامل در امنیت غذایی، سلامت عمومی و عدالت غذایی از محورهای اصلی تشکیل این کارگروه اعلام شده است.
بدیهی است گزارشهای نظارتی و راهبردی این کارگروه درباره عملکرد دستگاههای ذیربط، برای اتخاذ تصمیمهای قانونی و اصلاحی به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.