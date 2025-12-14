خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت راه آهن جنوب شرق؛

بهره‌برداری از راه آهن خاش - چابهار تا پایان امسال

بهره‌برداری از راه آهن خاش - چابهار تا پایان امسال
کد خبر : 1727529
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء از تکمیل خط راه آهن خاش تا چابهار تا پایان امسال خبر داد اما تأکید کرد: بهره‌برداری از آن به منابع مالی نیاز دارد.

به گزارش ایلنا، وزارت راه و شهرسازی پیشتر اعلام کرده بود این طرح از سال ۱۳۸۹ آغاز شده اما با «مشکلات مالی و تأخیرهای متعدد» روبه‌رو بوده است.

این وزارتخانه مرداد امسال ارزش روز این طرح کلانِ عمرانی را حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

«خاش تا چابهار» بخش باقیمانده از طرح راه آهن زاهدان - چابهار است که در راهگذر/ کریدور ترانزیتی شمال - جنوب ایران قرار گرفته.

به گفته سخنگوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، راه آهن چابهار - زاهدان بخش اصلی این راهگذر ترانزیتی است.

راه آهن زاهدان - چابهار حدود ۶۳۰ کیلومتر است که حدود ۳ سال پیش، ۱۵۰ کیلومتر آن از زاهدان تا خاش به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ سیدحسن حسینی‌نیک گفت: ساخت راه آهن خاش - چابهار تا حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

با تکمیل این خط راه آهن، بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه سراسری ایران متصل می‌شود. اتصال سواحل مکران به این شبکه، علاوه بر توسعه اشتغال و ظرفیت تبادلات تجاری داخلی و خارجی ایران، جنبه‌های اجتماعی مثبتی را به ویژه برای سیستان و بلوچستان و مناطق کم برخوردار این استان در بر خواهد داشت. ظرفیت‌های اقتصادی راهگذر شمال - جنوب همچنین با اتصال این خط به راه آهن سرخس، بیشتر از قبل افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء از بهره‌برداری ۲ طرح عمرانی دیگر هم خبر داده. سرهنگ حسینی‌نیک گفت فاز نخست پالایشگاه مهر خلیج فارس تا پایان امسال به بهربرداری می‌رسد.

به گفته او این پالایشگاه روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید دارد و توانایی افزایش تولید تا ۱۳ میلیون لیتر هم خواهد داشت.

سخنگوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت که فاز بعدی این پالایشگاه به صورت کامل، سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرهنگ حسینی‌نیک از بهره‌برداری ۵۰ کیلومتر از جاده ترانزیتی ۱۰۷ کیلومتری جلفا - آق‌بند تا پایان سال ۱۴۰۴ هم خبر داد.

این راهگذر راهبردی به موازات رودخانه ارس در شمال غرب ایران قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری