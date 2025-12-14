خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار فرمانده تیپ ۲۸۴ نزاجا با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه

دیدار فرمانده تیپ ۲۸۴ نزاجا با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه
کد خبر : 1727513
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده تیپ ۲۸۴ نیروی زمینی ارتش با خانواده معظم ۲ تن از شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ یوسف روشنی، فرمانده تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با خانواده‌های شهیدان ستواندوم مهدی موسوی و ستواندوم سامان حبیبی، از شهدای جنگ ۱۲ روزه این تیپ دیدار و گفت‌وگو کرد.
سرهنگ روشنی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطر این دو شهید والامقام، اظهار کرد: شهدا پرچمدار پیروزی بزرگ در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند و امنیت و اقتدار امروز ما مرهون و مدیون خون پاک شهیدان است. ما کارکنان تیپ ۲۸۴ شهید رستمی، همواره خود را پاسدار میراث آنان می‌دانیم. یاد و خاطره شهدای والا مقام همواره در ذهن و قلب ما و ملت قدرشناس ما خواهد ماند، چراکه شهدای عزیز برای آزادی و امنیت امروز ایران اسلامی، از جان خود گذشتند.
وی با بیان اینکه همه ما مدیون خون پاک شهدا هستیم، گفت: گرامیداشتن یاد شهیدان به عنوان کسانی که در راه آرمان و عقیده خویش جنگیده و با خون پاکشان از آب و خاک و سرزمین مادری و اسلام دفاع کرده‌اند، به عنوان فرهنگ اصیل و پاپدار در ادبیات ایران رسم بوده و امروز وظیفه ما انتقال ارزش‌های آنان به نسل‌های آینده است.
سرهنگ روشنی در خاتمه با تاکید بر اهمیت گرامیداشت مقام شهدا، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که شهدا از همه افضل‌ترند، خانواده‌های آنان نیز افضل هستند و همه ما خود را مدیون خانواده‌های آنان می‌دانیم و وظیفه داریم که در راستای خدمت‌رسانی به خانواده معظم شهدا، به نحو مطلوب، انجام تکلیف کنیم تا در پیشگاه خدا مدیون خون شهدا نباشیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری