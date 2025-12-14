به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام تسلیت رئیس‌جمهور پزشکیان در پی درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری به این شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تاثر خاطر شد.

این عالم مجاهد و مبارز، از چهر‌ه‌های اثرگذار نهضت امام خمینی(ره) بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی، و در سال‌های پس از انقلاب با ایفای مسئولیت‌های خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم کرد. به یقین آثار و ثمرات تلاش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم در خاطر مردم قدرشناس استان سمنان، ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن تسلیت به حوزه‌های علمیه، مردم مومن استان سمنان، دوستدارانش و به‌ویژه بیت مکرم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی را خواستارم.

مسعود پزشکیان»

انتهای پیام/