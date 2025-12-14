پیام تسلیت رئیسجمهور در پی درگذشت آیتالله شاهچراغی
رئیسجمهور در پیامی درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام تسلیت رئیسجمهور پزشکیان در پی درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری به این شرح است:
«انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تاثر خاطر شد.
این عالم مجاهد و مبارز، از چهرههای اثرگذار نهضت امام خمینی(ره) بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی، و در سالهای پس از انقلاب با ایفای مسئولیتهای خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمانهای انقلاب و خدمت به مردم کرد. به یقین آثار و ثمرات تلاشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم در خاطر مردم قدرشناس استان سمنان، ماندگار خواهد بود.
اینجانب ضمن تسلیت به حوزههای علمیه، مردم مومن استان سمنان، دوستدارانش و بهویژه بیت مکرم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی را خواستارم.
مسعود پزشکیان»