توضیح سفیر پاکستان در ایران درباره دیدار نماینده ویژه این کشور با عراقچی
سفیر پاکستان در ایران گفت: محمد صادق نماینده ویژه در امور افغانستان، صبح امروز با جناب آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌وگوی داشت. با یادآوری تعاملات نزدیک میان رهبران دو کشور در بالاترین سطوح طی دو سال گذشته، آقای عراقچی بار دیگر بر تعهد ایران برای تعمیق و گسترش روابط خود با پاکستان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان در ایران با انتشار پیام در حساب رسمی خود در شبکه ایکس نوشت: محمد صادق نماینده ویژه در امور افغانستان، صبح امروز با جناب آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌وگوی داشت. با یادآوری تعاملات نزدیک میان رهبران دو کشور در بالاترین سطوح طی دو سال گذشته، آقای عراقچی بار دیگر بر تعهد ایران برای تعمیق و گسترش روابط خود با پاکستان تأکید کرد. نماینده ویژه همچنین از ایران به‌دلیل میزبانی نشست کشورهای همسایه افغانستان و روسیه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این نشست نقش مؤثری در ترویج صلح و توسعه در منطقه ایفا کند.

 

 

