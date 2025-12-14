توضیح سفیر پاکستان در ایران درباره دیدار نماینده ویژه این کشور با عراقچی

به گزارش ایلنا، محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان در ایران با انتشار پیام در حساب رسمی خود در شبکه ایکس نوشت: محمد صادق نماینده ویژه در امور افغانستان، صبح امروز با جناب آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌وگوی داشت. با یادآوری تعاملات نزدیک میان رهبران دو کشور در بالاترین سطوح طی دو سال گذشته، آقای عراقچی بار دیگر بر تعهد ایران برای تعمیق و گسترش روابط خود با پاکستان تأکید کرد. نماینده ویژه همچنین از ایران به‌دلیل میزبانی نشست کشورهای همسایه افغانستان و روسیه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این نشست نقش مؤثری در ترویج صلح و توسعه در منطقه ایفا کند.

