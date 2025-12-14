خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت کامران فانی

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت کامران فانی
کد خبر : 1727360
لینک کوتاه کپی شد.

در پی درگذشت استاد کامران فانی، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت استاد فرهیخته و پیشکسوت عرصه فرهنگ و دانش، جناب آقای کامران فانی عضو هیئت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و  عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

بی‌تردید، خدمات ماندگار آن استاد گرانقدر در صیانت از میراث مکتوب ایران‌زمین، توسعه دانش کتابداری و نسخه‌پژوهی و تلاش خستگی‌ناپذیر در عرصه پژوهش و آموزش، نام و یاد ایشان را به‌عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار فرهنگ معاصر ایران برای همیشه ماندگار خواهد ساخت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به جامعه فرهیخته علمی و فرهنگی کشور، اهالی کتاب و پژوهش، شاگردان، همکاران و خانواده محترم آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و علو درجات، و برای بازماندگان صبر و آرامش مسألت دارم.

بی‌گمان، آثار علمی، خدمات فرهنگی و میراث فکری استاد کامران فانی، چراغ راه پژوهشگران و علاقه‌مندان فرهنگ و دانش این سرزمین باقی خواهد ماند.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری