تسلیت معاون اول رئیسجمهور در پی درگذشت کامران فانی
در پی درگذشت استاد کامران فانی، معاون اول رئیسجمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت استاد فرهیخته و پیشکسوت عرصه فرهنگ و دانش، جناب آقای کامران فانی عضو هیئت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
بیتردید، خدمات ماندگار آن استاد گرانقدر در صیانت از میراث مکتوب ایرانزمین، توسعه دانش کتابداری و نسخهپژوهی و تلاش خستگیناپذیر در عرصه پژوهش و آموزش، نام و یاد ایشان را بهعنوان یکی از چهرههای اثرگذار فرهنگ معاصر ایران برای همیشه ماندگار خواهد ساخت.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به جامعه فرهیخته علمی و فرهنگی کشور، اهالی کتاب و پژوهش، شاگردان، همکاران و خانواده محترم آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و علو درجات، و برای بازماندگان صبر و آرامش مسألت دارم.
بیگمان، آثار علمی، خدمات فرهنگی و میراث فکری استاد کامران فانی، چراغ راه پژوهشگران و علاقهمندان فرهنگ و دانش این سرزمین باقی خواهد ماند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور