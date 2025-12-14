خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمیسیون اصل نود ترک فعل‌ها و کمبودهای اجرای کامل «نماد» را پیگیری می‌کند

کمیسیون اصل نود ترک فعل‌ها و کمبودهای اجرای کامل «نماد» را پیگیری می‌کند
کد خبر : 1727327
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر پشتیبانی از اجرای طرح «نماد» به عنوان یک نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان، گفت: وزارت آموزش و پرورش باید برنامه عملیاتی مدرسه - محور با زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی را به کمیسیون ارائه دهد و ما با ابزارهای قانونی، ترک فعل‌ها و کمبودها را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس  در خصوص اهمیت " نماد" گفت : نماد نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان، چارچوب ملی با هدف پیشگیری، شناسایی به‌موقع، مداخله مؤثر و پیگیری مشکلات روانی-اجتماعی دانش‌آموزان، شبکه همکاری بین دستگاهی با ارتباط مدرسه و نهادهای اجتماعی و حمایتی، مبتنی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هدف از " نماد" پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، خشونت، افسردگی، فرار، اختلالات رفتاری و غیره) است.

وی با اشاره به هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نماد، بیان کرد: غربالگری و مداخله به‌موقع، ایجاد امنیت روانی و محیط تربیتی سالم در مدرسه و ارتقای ارتباط خانواده-مدرسه، حمایت و پیگیری تخصصی برای موارد حاد یا خانوادگی با ایجاد این سامانه می تواند انجام شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرا و سازوکار این طرح اظهار کرد: سازو کار این طرح‌، مدرسه محور و با نقش کلیدی مدیر، معلم، مشاور و مربی پرورشی در شناسایی اولیه و ثبت در سامانه نماد است که در سطح منطقه و استان می تواند با بررسی پرونده‌ها، ارجاع به متخصصان، مدیریت موارد پیچیده انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: ستاد ملی بین‌دستگاهی شامل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و دادستانی، سازمان تبلیغات، سازمان جوانان، هلال احمر، سازمان امور اجتماعی کشور است که باید همکاری لازم را انجام دهند و هدف ایجاد زنجیره حمایتی برای هر دانش‌آموز در معرض آسیب است.

به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خروجی‌های مورد انتظار با اجرای "نماد" کاهش افت تحصیلی و آسیب‌های پرخطر نوجوانی، افزایش مهارت‌های زندگی و تاب‌آوری، تقویت توان خانواده در مدیریت مسائل فرزندان و مستندسازی وضعیت آسیب‌ها برای تصمیم‌گیری ملی است .

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم شورای اسلامی به تعهدات قانونی و ارتباط با سند تحول بنیادین اشاره و تاکید کرد: اجرای" نماد "تکلیف قانونی وزارت آموزش و پرورش و همسو با سند تحول بنیادین (راهکارهای مرتبط با پیشگیری و مراقبت اجتماعی، مدرسه-محور شدن اجرای نماد) است اما این اجرای این تکلیف قانونی چالش های عمده‌ای هم دارد، از جمله نبود توازن جایگاه نظارتی در استان‌ها، کمبود مشاوران در مدارس، ظرفیت سامانه و گزارش‌دهی ناکارآمد، ضعف همکاری بین دستگاهی، عدم اجرای کامل غربالگری، نبود برنامه مدرسه‌محور و موازی‌کاری پرورشی است.

وی در ادامه به نکات و محورهای کلیدی درخواست‌ها و پیشنهادهای کمیسیون اصل نود اشاره و اعلام کرد: تثبیت جایگاه نظارتی و حمایت قانونی با نگاه حمایتی و دقیق، اجرای تکالیف سند تحول بنیادین و نماد به صورت مدرسه-محور از نکات کلیدی است. همچنین در این راستا وجود مسئول پاسخگو در هر سطح (مدرسه، منطقه،استان) ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: زنجیره واحد هم‌سویی بین دستگاه‌ها و اجرای الزامی و عدم ترک فعل‌ها از دیگر موارد محورها است و داده و گزارش‌دهی شفاف برای ارزیابی اثر (شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب، اقدامات انجام‌شده، نتایج) باید پیگیری شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به نقش محوری مدرسه و نقش حمایت‌گر ستاد به عنوان پشتیبان اشاره و تصریح کرد: برنامه زمان‌بندی، مسئول-محور و شاخص‌های ارزیابی برای اجرای کامل نماد، تفاهم‌نامه‌های عملیاتی با بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، بهداشت و سایر نهادها با خروجی قابل سنجش نیز از دیگر موارد محورهای اصلی "نماد" است .

وی از ایجاد سامانه یکپارچه پایش آسیب‌های دانش‌آموزی خبر داد و گفت: تخصیص بودجه مشخص و قابل نظارت (مثلاً سهم مشخص از بودجه استانی برای پیشگیری) ضروریست و نقشه جامع مداخلات تربیتی برای جلوگیری از موازی‌کاری، تقویت پیوند مدرسه با خانواده و طرح پیام مدرسه برای والدین و آموزش خانواده درباره مدیریت فضای مجازی و مسائل فرزندان باید اجرا شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح "یارمدرسه "در راستای طرح " نماد" اطلاع داد و گفت : تعریف استاندارد برای "یار مدرسه" و تخصیص منابع انسانی (مشاوران پرورشی) در جهت حمایت طرح " نماد" است و پروتکل‌های غربالگری، محرمانگی داده‌ها و مداخله فوری برای بحران‌ها ( مشابه طرح ۱۱۵)، ایجاد قرارگاه عملیات مجلسی نماد در مناطق و تخصیص نیروهای پاسخگو، نیز باید اجرایی شود.

وی تاکید کرد: گزارش‌های فصلی و جمع‌آوری شکایات مردمی باید برای تکمیل روند نظارتی، ارائه نسخه اولیه نقشه جامع، مداخلات تربیتی و اصلاحات اجرایی تا مهلت‌های مشخص به کمیسیون نود ارائه شود. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس موضوع را به صورت پروژه‌ای زمان‌بندی‌شده با محوریت ارزیابی و گزارش به صحن علنی مجلس پیگیری می کند تا به عنوان سند رسمی در اسناد ملی ثبت شود و امکان بودجه و نظارت فراهم شود البته همراهی مجلس به‌ویژه کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزش یک ضرورت جدی است و این اعلام آمادگی میسر است تا جلسه‌ای با محوریت موضوع در یکی از نشست‌های یکشنبه صبح مجلس برگزار شود و از ظرفیت‌های موجود برای اجرای برنامه استفاده شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: "نماد" باید از سطح شعار خارج و به سطح مدرسه برسد و مدارس میدان عملیات باشند. همچنین وزیر و وزارت آموزش و پرورش باید برنامه عملیاتی مدرسه - محور با زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی ارائه دهند و کمیسیون اصل نود آماده است با ابزارهای قانونی، ترک فعل‌ها و کمبودها را پیگیری و از اجرای کامل نماد پشتیبانی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری