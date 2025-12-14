به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان-روسیه گفت: صمیمانه از حضور شما در این نشست قدردانی می کنم. مایه افتخار است که امروز در جمع شما نمایندگان کشورهایی حضور دارم که نه تنها همسایه افغانستان هستید بلکه شریکان سرنوشت منطقه محسوب می‌شوید.

وی ادامه داد: شرکت شما در این نشست گواه روشن اراده مشترک ما برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه است. افغانستان صاحب سرزمینی با پیشینه ای تمدنی و فرهنگی و و مردمی شریف و ظرفیت‌هایی بی‌بدیل است که در طول تاریخ نقش پلی میان مناطق پیرامونی را ایفا کرده و ظرفیت عظیمی در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، ترانزیتی و طبیعی در خود جای داده است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جایگاه ژئوکونومیک افغانستان آن را در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است. تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیماً با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است؛ بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.

عراقچی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه دیرپای افغانستان و شریک نزدیک مردم این کشور همواره بر ضرورت ادغام همه جانبه افغانستان در منطقه تاکید داشته است. ما به این اصل پایبندیم که تحولات و چالش های منطقه ای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره گیری از سازوکارهای بومی و همکاری های پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت است.

وی تصریح کرد: ما در حوزه حمل و نقل ، تجارت، خدمات کنسولی و انرژی تجربیات قابل توجهی اندوخته ایم و معتقدیم با همگرایی و هماهنگی می توان یک چارچوب پایدار برای همکاری منطقه ای پیرامون افغانستان ایجاد کنیم. این همکاری نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه سودمند خواهد بود. البته باید توجه داشت در مرکز همه این تلاش ها مردم افغانستان قرار دارند، مردمی که شایسته برخورداری از آینده مطمئن هستند.

عراقچی تصریح کرد: کشورهای حاضر در این نشست بیش از هر طرف دیگری مسئولیت اخلاقی، انسانی و منطقه ای برای کمک به این مردم دارند. و می توانند در یک مسیر هماهنگ با مقامات این کشور نقش موثری ایفا کنند. ایجاد سازوکارهای منظم گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان ضروریتی راهبردی است. این نشست ها نه تنها از سوتفاهمات جلوگیری می کند بلکه امکان هماهنگی سیاست ها و برنامه های اقتصادی، مرزی و انسانی و تقویت درک متقابل و نزدیکی دیدگاه میان کشورهای منطقه را فراهم آورده و بستر مناسبی برای کاهش تنش ها و ارتقای همکاری های سازنده میان همسایگان ایجاد می کند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: این نشست ها نه تنها امکان همه افزایی و هماهنگی در زمینه های مختلف را فراهم می کند بلکه به ایجاد یک رویکرد منطقه ای منسجم و پایدار در مدیریت چالش ها و بحران های مشترک نیز کمک می کنند. از این منظر تقویت تعامل و همگرایی میان کشورهای منطقه به عنوان عامل کلیدی در تحقیق صلح پایدار و ثبات بلند مدت اهمیت ویژه ای دارد و می تواند زمینه را برای ایجاد اعتماد متقابل، هماهنگی راهبردی و بهره برداری موثر از ظرفیت مشترک فراهم کند.

عراقچی گفت: منطقه ما در آسانه تحولات اقتصادی مهم هست.از گسترش کریدورها تا شکل گیری محور های جدید انرژی و تجارت، ما امروز در نقطه قرار داریم که میتواند آغاز مرحله جدید در همکاری های منطقه ای باشد. آینده ای که در آن افغانستان به عنوان کشوری فعال و متصل به منطقه، به ثبات و توسعه پایدار دست یابد و همه کشورهای همسایه از این ثبات بهره مند شد. اما تحقق این نقش نیازمند تلاش مشترک کشورهای منطقه هست. ارتقاء شرایط در افغانستان میتواند آن را به حلقه اتصال آسیای مرکزی با آسیا جنوبی و غرب آسیا با آسیا پاسفیک تبدیل کنند و بستری برای ترانزیت انرژی و تجارت منطقه باشد.

