در پیامی؛
پزشکیان درگذشت مادر ۳ شهید والا مقام را تسلیت گفت
رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان خوزستان تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه خانم جمیله کرد، مادر شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی تصریح کرد: این مادر سرافراز، با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مومن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزشهای والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره زنده و الهامبخش خواهد ماند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت بانوی مومنه و فداکار، حاجیه خانم جمیله کرد، مادر بزرگوار شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی را به مردم مقاوم و شهیدپرور استان خوزستان و خانواده مکرم آن مرحومه تسلیت میگویم.
این مادر سرافراز با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مومن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزشهای والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره زنده و الهامبخش خواهد ماند.
از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر، اجر و سلامتی خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران