خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی؛

پزشکیان درگذشت مادر ۳ شهید والا مقام را تسلیت گفت

پزشکیان درگذشت مادر ۳ شهید والا مقام را تسلیت گفت
کد خبر : 1727299
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان خوزستان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه خانم جمیله کرد، مادر شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی تصریح کرد: این مادر سرافراز، با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مومن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی مومنه و فداکار، حاجیه خانم جمیله کرد، مادر بزرگوار شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی را به مردم مقاوم و شهیدپرور استان خوزستان و خانواده مکرم آن مرحومه تسلیت می‌گویم.

این مادر سرافراز با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مومن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مومنه علو درجات و هم‌نشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر، اجر و سلامتی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری