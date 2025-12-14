حضور فرمانده نزاجا بر مزار سپهبد شهید قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از فرماندهان، با حضور در گلزار شهدای کرمان، به مقام شامخ سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس و دیگر شهدای آرمیده در گلزار شهدای کرمان، ادای احترام کرد.
فرمانده نزاجا همچنین بر استمرار راه شهیدان، پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و آمادگی همهجانبه ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر قوای مسلح برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی، تأکید کرد.