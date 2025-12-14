خبرگزاری کار ایران
حضور فرمانده نزاجا بر مزار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کد خبر : 1727286
فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از فرماندهان، با حضور در گلزار شهدای کرمان، به مقام شامخ سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس و دیگر شهدای آرمیده در گلزار شهدای کرمان، ادای احترام کرد.

فرمانده نزاجا همچنین بر استمرار راه شهیدان، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آمادگی همه‌جانبه ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر قوای مسلح برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی، تأکید کرد.

