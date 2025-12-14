به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالروز مجلس شورای اسلامی و یادآوری جان‌فشانی‌های شهیدان مدرس و دیالمه، گفت: این شهدا نماد صداقت، پاکی و مبارزه با فساد بودند. ما در مجلس وظیفه داریم راه آن عزیزان را با صداقت و تعهد ادامه دهیم و به فکر مردم و مصالح کشور باشیم.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در ادامه سخنان خود، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مقام حضرت زهرا (س) را "ریشه هستی و الگوی همه زنان" دانست و گفت: اگر نبود حضرت فاطمه (س)، عالم هستی خلق نمی‌شد. کرامت انسانی، حیا، عفاف، وقار، ولایت‌مداری، صبر و شکیبایی از جمله ویژگی‌هایی است که باید در جامعه امروز تبیین شود.

وی افزود: زندگی مشترک کوتاه حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) الگویی بی‌نظیر برای تمام زوجین است. عمق و اثر این زندگی تا قیامت در سراسر هستی جاری است.

محمدبیگی با تأکید بر اهمیت زن در رشد جوامع تصریح کرد: اگر امروز از کنشگری اجتماعی زنان، حکمرانی و اثرگذاری آنان سخن می‌گوییم، برای این است که زنان ایرانی در کنار مردان، مسئولیت‌پذیر، متعهد، اهل تلاش و دارای کرامت و بزرگواری هستند.

وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد نقش زن در خانواده گفت: زن مدیر و رئیس خانه است و باید در اجتماع و محیط کار نیز با حمایت و احترام دیده شود. این حمایت‌ها نه برای زن‌سالاری و نه مردسالاری، بلکه برای تحقق خانواده‌سالاری و عدالت جنسیتی است، چرا که اسلام به دنبال نظام‌سازی قرآنی است، نه الگوهای غربی تساوی صرف.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین حمایتی از زنان در مجلس شورای اسلامی، گفت: در جمهوری اسلامی ایران اقدامات مهمی در حوزه زنان انجام شده است. از جمله قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با ۷۳ ماده که کاملاً در راستای ارتقاء کرامت زنان و خانواده است.

عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت به برخی از مصوبات این قانون اشاره کرد و افزود: تخصیص زمین سه‌فرزندی، اهدای خودرو به مادران و مشوق‌های مرتبط با فرزندآوری و فرزندپروری، همگی در جهت حفظ شأن خانواده طراحی شده‌اند.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس همچنین از پیگیری ویژه برای تکمیل و نهایی شدن لایحه تأمین امنیت بانوان و کرامت زنان در مجلس خبر داد و گفت: این لایحه پس از ۱۳ سال بررسی، به‌زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود تا گام مهمی در حمایت اجتماعی و امنیتی از زنان برداشته شود.

محمدبیگی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح اصلاح مهریه در مجلس ادامه داد: ما با کاهش مهریه و ازدواج آسان موافقیم، اما نباید اصلاحات به نحوی باشد که منجر به ناامیدی زنان یا تضییع حقوق آن‌ها شود و تعیین عدد ثابت برای مهریه نباید در قانون باشد، زیرا دخالت در احوال شخصی مردم است و لازم است رویکرد فقهی و پیشگیرانه در این اصلاحات رعایت شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین عفاف و حجاب، گفت: از سال ۱۳۶۰ تاکنون، ۱۶ قانون مصوب در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد که مجموعاً ۱۵۳ صفحه قانون را شامل می‌شود. انتظار ما از مجلس و دولت این است که این قوانین ابلاغ و اجرایی شود.

عضو هیات مدیره بنیاد عفاف و حجاب کشور افزود: حتی خانواده‌هایی که حجاب کمتری دارند از ما مطالبه دارند تا فضای فرهنگی و آموزشی کشور به سمت زیست عفیفانه برود و با مظاهر فساد علنی برخورد جدی شود.

محمدبیگی در بخش دیگری از سخنان خود از وضعیت نامطلوب هوای قزوین انتقاد کرد و گفت: آلودگی هوا در استان قزوین برای نخستین بار به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است و ما موضوع را در سطح ملی از طریق ۱۵ وزارتخانه پیگیری می‌کنیم و طرح شکایت و بررسی ویژه با همکاری معاونت ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط در حال انجام است تا برای حفظ سلامت مردم، اقدامات فوری صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس در ادامه از اقدام اخیر قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی تقدیر کرد و گفت: اعدام فردی که بیش از ۵۰ هزار خانواده را گرفتار کرده بود مصداق اجرای عدالت است. هرچند از نابودی انسان خوشحال نمی‌شویم، اما تیغ عدالت باید بر گردن مفسدان اقتصادی فرود آید؛ انحلال بانک آینده نیز در همین راستا انجام شد و باید روند مبارزه با فساد، تورم و ناکارآمدی با قاطعیت ادامه یابد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از تلاش‌های استاندار قزوین و مدیران استانی تقدیر کرد و گفت: مسئولان باید ضمن خدمت صادقانه به مردم، پذیرای نقدها باشند و اجازه ندهند ناکارآمدی یا فشل شدن امور در دستگاه‌ها رخ دهد و مسئولانی که توان اداره امور را ندارند باید جای خود را به نیروهای کارآمدتر بسپارند.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم ضمن تأکید بر ضرورت عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، گفت: بیانات رهبر انقلاب درباره محور مقاومت، دشمن‌ستیزی، عدالت، حمایت از جوانان، زنان و خانواده باید سرلوحه کار تمامی مسئولان قرار گیرد. تنها با اجرای این رهنمودها می‌توان به جامعه‌ای پیشرفته، عدالت‌محور و با کرامت انسانی دست یافت.

