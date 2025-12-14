به گزارش ایلنا، در این پرونده شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابطال ۱-۷ از شرایط اختصاصی مندرج در آگهی فراخوان و جذب استخدام عضو هیات علمی پیمانی در دانشگاه های علوم پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" در آگهی‌های فراخوان استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، بند ۱-۷ به شرح «شرکت اعضای هیات علمی پیمانی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که مؤسسه محل خدمت با استعفای وی موافقت کرده باشد بلامانع است» وجود دارد که از شروط اولیه شرکت در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت می باشد. با عنایت به این موضوع که دانشگاه آزاد نیز جزء مؤسسات آموزشی می باشد، در حین ثبت نام آنلاین فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت، ارایه استعفای پذیرفته شده عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه آزاد نیز جزء شروط اولیه جهت شرکت در فراخوان می باشد. با توجه به موضوع فوق، امکان شرکت در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت از بنده سلب شده است.

مطابق ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوّب ۱۳۶۸، «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود». همان گونه که مشخص است در این ماده هیچ گونه الزامی به وجود پذیرش استعفا نشده است.

از طرفی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: یکی از موارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع مربوطه است، اعلام می دارم که وزارت بهداشت صلاحیت اضافه کردن چنین شرطی را در فراخوان جذب هیات علمی ندارد و خواهان حذف و ابطال این عبارت از آگهی فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت براساس ماده ۱۳ قانون دیوان می باشم.

- همچنین عبارت (ارایه استعفای پذیرفته شده عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه آزاد) در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت برخلاف موارد ذیل است:

۱- اصل ۲۸ قانون اساسی که بیان می دارد هرکس مُجاز است شغلی که توانایی آن را دارد و بر خلاف مصالح کشور و مردم نباشد برگزیند و دولت موظّف است امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.

۲- ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب مجلس شورای اسلامی.

۳- ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوّب هیات وزیران که به صراحت شرایط عمومی داوطلبان استخدام را ذکر کرده است و هیچ بندی مبنی بر این که کارمندان پیمانی تنها با ارایه استعفای پذیرفته شده حق شرکت در فراخوان ها را دارند، وجود ندارد.

۴- بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری.

۵- مواد ۶، ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشوری.

از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای مشابه متعددی که در آن مؤسسات و ارگان ها در آگهی استخدامی به صورت فراقانونی شرکت افراد پیمانی را محدود کردند، را به موجب آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۸- ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۳۲- ۱۳۸۸/۱/۳۰ ابطال کرده است.

لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم با عنایت به این که حکم مقرّر در ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی که «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.»؛ عبارت لزوم به ارایه استعفای پذیرفته شده عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه آزاد در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است و نیز خلاف قانون و مقرّرات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقرّرات می‌باشد، به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رای به حذف این عبارت غیرقانونی و غیرمنطقی از آگهی های فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را صادر فرمایید."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مرکز جذب، امور هیات علمی و نُخبگان

آگهی فراخوان استخدام عضو هیات علمی پیمانی

با استعانت از درگاه خداوند متعّال و تبریک ایام ماه رجب و همچنین گرامی داشت ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی به اطلاع می رساند؛ مرکز جذب، امور هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیستمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته را برگزار می نماید. خاطر نشان می سازد ثبت نام صرفاً از طریق فراخوان به آدرس https://ippapp.behdasht.gov.ir به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان اخذ کد رهگیری می باشد.

.....................

شرایط اختصاصی

....................

۱- ۷) شرکت اعضای هیات علمی پیمانی/رسمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که مؤسسه محل خدمت با استعفای وی موافقت کرده باشد بلامانع است."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» و شرکت در فراخوان عضویت در هیات علمی لزوماً به معنای پذیرش در مؤسسه جدید به عنوان عضو هیات علمی نیست و در هیچ یک از قوانین موضوعه حکمی متضمّن محدویت برای اعضای هیات علمی در رابطه با شرکت در فراخوان ها وجود ندارد، لذا بند ۱-۷ از فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در دانشگاه های علوم پزشکی که براساس آن مقرّر شده است: «شرکت اعضای هیات علمی پیمانی/رسمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که مؤسسه محل خدمت با استعفای قطعی وی موافقت کرده باشد بلامانع است...» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتهای پیام/