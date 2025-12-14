خبرگزاری کار ایران
فلسفی در جریان نشست با نمایندگان شهری و روستای شمیرانات استان تهران مطرح کرد؛

طرح هادی هنوز به روستاهای شمیرانات نرسیده است

طرح هادی هنوز به روستاهای شمیرانات نرسیده است
کد خبر : 1727211
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس از بن‌بست ۲۶ ساله در اجرای طرح هادی در روستاها و مناطق شمیرانات تهران انتقاد کرد و گفت: طرح هادی محدوده و حریم روستاها را مشخص می‌کند و طبق قانون باید هر ۱۰ سال یک‌بار بازنگری شود، اما تقریباً تمامی روستاهای شهرستان شمیرانات در دو بخش لواسانات و رودبار قصران، طی ۲۶ سال گذشته بازنگری طرح هادی نداشته‌اند.

به گزارش ایلنا، نشست پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس با مسئولان و‌ نمایندگان شهری و روستای مناطق شمال تهران با «موضوع بررسی علل عدم اجرای طرح هادی و بافت روستاهای شهرستان شمیرانات و چالش‌های پیش‌رو» در مرکز امور نمایندگان مجلس برگزار شد.

بنابراین گزارش، فلسفی در گفت‌وگویی به نقل از مرکز امور نمایندگان مجلس به تشریح موضوعات بررسی شده در این جلسه پرداخت و با اشاره به مطالبات مردمی در شهرستان شمیرانات، افزود: این مطالبات حدود یک تا یک‌ونیم سال است ازسوی مردم مطرح می‌شود و اگرچه پیش‌تر جلساتی برگزار شده بود، اما این‌بار نشست با رویکرد حل مسئله و با حضور نمایندگان روستاها و بخش‌ها تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این جلسه، بخشداران لواسانات و رودبار قصران، معاون فرماندار شمیرانات، مدیران کل دفتر فنی و دفتر امور روستایی استانداری تهران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی، معاون مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران حضور داشتند.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، موضوع اصلی این نشست را بررسی نحوه اجرای طرح هادی و مشکلات بافت روستاها در سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: طرح هادی محدوده و حریم روستاها را مشخص می‌کند و طبق قانون باید هر ۱۰ سال یک‌بار بازنگری شود.

عدم بازنگری ۲۶ ساله در روستاهای شمیرانات

به گفته فلسفی، تقریباً تمامی روستاهای شهرستان شمیرانات در دو بخش لواسانات و رودبار قصران، طی ۲۶ سال گذشته بازنگری طرح هادی نداشته‌اند. 

وی علت این موضوع را محدودیت‌های قانونی در حوزه حفظ کاربری اراضی، مناطق حفاظت‌شده محیط زیست، حریم راه‌ها و رودخانه‌ها دانست.

مطالبه اصلی مردم؛ افزایش حریم و بافت روستا

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر با تأکید بر مطالبات مردمی اظهار کرد: خواسته اصلی مردم، افزایش حریم و بافت روستاهاست تا ساکنان بومی بتوانند برای فرزندان خود در محدوده قانونی روستا مسکن بسازند؛ به‌ویژه با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت معکوس در برخی مناطق.

تصمیم برای تشکیل کارگروه تخصصی

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: در جلسه مقرر شد؛ دفتر فنی استانداری تهران، به‌عنوان رئیس کارگروه مربوطه، ظرف یک ماه آینده کارگروهی با حضور اعضای حاضر تشکیل دهد و برنامه عملیاتی برای حل مشکل ۳۶ روستای شهرستان شمیرانات ارائه کند.

پیگیری در سطح ملی درصورت نیاز

فلسفی مطرح کرد: هر بخش از این مسائل که در اختیار مدیران استان باشد، باید حل‌وفصل شود و درصورت نیاز به مجوزهای بالادستی، پیگیری‌ها از طریق مجلس، دولت و معاون اول رئیس‌جمهور انجام خواهد شد.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، مسائل مربوط به طرح هادی، بافت روستایی و گسترش حریم ۳۶ روستای شهرستان شمیرانات در فضایی کارشناسی و تعاملی بررسی شد و قرار است نتایج آن تا پایان سال در مجلس جمع‌بندی و پیگیری شود.

