خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیدمحمد خاتمی درگذشت کامران فانی را تسلیت گفت

سیدمحمد خاتمی درگذشت کامران فانی را تسلیت گفت
کد خبر : 1727199
لینک کوتاه کپی شد.

سیدمحمد خاتمی با تسلیت درگذشت کامران فانی، تاکید کرد که بی گزافه می گویم که درگذشت مرحوم فانی خسارتی بزرگ برای فرهنگ و ادب فاخر ایران و جبران آن دور از دسترس است.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت رییس جمهور پیشین کشورمان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت پژوهشگر والاقدر، نویسنده و مترجم توانا، جناب کامران فانی موجب تأثر فراوان شد. من نیز که در مدت خدمت در کتابخانه ملی، فضل و فضیلت این بزرگ را درک و از محضرش بهره‌ها بردم بی گزافه می گویم که درگذشت او خسارتی بزرگ برای فرهنگ و ادب فاخر ایران و جبران آن دور از دسترس است. امیدوارم خداوند منان با عنایت خود زمینه جبران آن را فراهم آورد. این مصیبت را به جناب‌عالی و همه اصحاب دانش و فضیلت بخصوص همکاران سابق و لاحق در کتابخانه ملی تسلیت می گویم و شادی روان او را از ایزد توانا خواستارم.

سیدمحمد خاتمی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری