سیدمحمد خاتمی درگذشت کامران فانی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت رییس جمهور پیشین کشورمان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت پژوهشگر والاقدر، نویسنده و مترجم توانا، جناب کامران فانی موجب تأثر فراوان شد. من نیز که در مدت خدمت در کتابخانه ملی، فضل و فضیلت این بزرگ را درک و از محضرش بهره‌ها بردم بی گزافه می گویم که درگذشت او خسارتی بزرگ برای فرهنگ و ادب فاخر ایران و جبران آن دور از دسترس است. امیدوارم خداوند منان با عنایت خود زمینه جبران آن را فراهم آورد. این مصیبت را به جناب‌عالی و همه اصحاب دانش و فضیلت بخصوص همکاران سابق و لاحق در کتابخانه ملی تسلیت می گویم و شادی روان او را از ایزد توانا خواستارم.

سیدمحمد خاتمی

