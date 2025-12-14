به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن پیام تسلیت سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ارتحال آیت‌الله سید محمد شاهچراغی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

" یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی"

خبر ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و یار صدیق انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی رحمه‌الله علیه، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

این عالم بزرگوار که عمر شریف خود را در خدمت به اسلام، انقلاب و مردم سپری کرد، از چهره‌های ممتاز و اثرگذار منظومه روحانیت انقلابی به شمار می‌رفت؛ روحانی‌ پارسا و فرزانه‌ای که با بصیرت سیاسی، ولایتمداری راسخ، حضور میدانی در پاسخ به نیازهای جامعه و حل مسائل مردم، و دفاع صریح و غیر محافظه کارانه از آرمان‌های امامین انقلاب، نقشی مهم در تبیین، تثبیت و استمرار گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ایفا نمود.

آیت‌الله شاهچراغی با سلوک اخلاقی، ساده‌زیستی، مردم‌داری، و اهتمام جدی به رفع مشکلات اقشار مختلف، مصداق بارز «عالمِ عامل» بود و حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، همواره موجب تقویت روحیه امید، انسجام و معنویت در جامعه می‌شد.

جایگاه ایشان در میان روحانیت انقلابی، به‌عنوان پشتیبان صادق ولایت، مرجع آرامش مردم، و محور وحدت نیروهای مؤمن و انقلابی، ماندگار و برای همیشه به ویژه در خطه شهید پرور استان سمنان الهام‌بخش و پرفروغ است.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر مقام معظم رهبری ، حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان سمنان، بیت مکرم آن عالم جلیل‌القدر بویژه "سردار سرتیپ پاسدار محمد تقی شاهچراغی" و همه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات، رحمت واسعه و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

