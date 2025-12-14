خبرگزاری کار ایران
سرلشکر محمد پاکپور:

آیت‌الله شاهچراغی مصداق بارز «عالمِ عامل» بود

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیت‌الله سید محمد شاهچراغی تاکید کرد: آیت‌الله شاهچراغی با سلوک اخلاقی، ساده‌زیستی، مردم‌داری، و اهتمام جدی به رفع مشکلات اقشار مختلف، مصداق بارز «عالمِ عامل» بود و حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، همواره موجب تقویت روحیه امید، انسجام و معنویت در جامعه می‌شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن پیام تسلیت سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ارتحال آیت‌الله سید محمد شاهچراغی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم  

" یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی"

خبر ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و یار صدیق انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی رحمه‌الله علیه، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

این عالم بزرگوار که عمر شریف خود را در خدمت به اسلام، انقلاب و مردم سپری کرد، از چهره‌های ممتاز و اثرگذار منظومه روحانیت انقلابی به شمار می‌رفت؛ روحانی‌ پارسا و فرزانه‌ای که با بصیرت سیاسی، ولایتمداری راسخ، حضور میدانی در پاسخ به نیازهای جامعه و حل مسائل مردم، و دفاع صریح و غیر محافظه کارانه از آرمان‌های امامین انقلاب، نقشی مهم در تبیین، تثبیت و استمرار گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ایفا نمود.

آیت‌الله شاهچراغی با سلوک اخلاقی، ساده‌زیستی، مردم‌داری، و اهتمام جدی به رفع مشکلات اقشار مختلف، مصداق بارز «عالمِ عامل» بود و حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، همواره موجب تقویت روحیه امید، انسجام و معنویت در جامعه می‌شد.  

جایگاه ایشان در میان روحانیت انقلابی، به‌عنوان پشتیبان صادق ولایت، مرجع آرامش مردم، و محور وحدت نیروهای مؤمن و انقلابی، ماندگار و برای همیشه به ویژه  در خطه شهید پرور استان سمنان الهام‌بخش و پرفروغ است.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر مقام معظم رهبری ، حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان سمنان، بیت مکرم آن عالم جلیل‌القدر بویژه "سردار سرتیپ پاسدار محمد تقی شاهچراغی" و همه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات، رحمت واسعه و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انتهای پیام/
