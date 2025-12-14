سردار اسدی:
فرهنگ مقاومت توقف ناپذیر است
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) با اشاره به توسعه روحیه آزادیخواهی و ظلمستیزی در ملتهای آزاده جهان گفت: فرهنگ مقاومت در حال گسترش است و دامنه آن روز به روز بیشتر میشود.
به گزارش ایلنا، سردار «محمدجعفر اسدی» در گفتوگویی درباره توانمندی حزبالله و حماس در جنگ با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مقاومت دارای دو بخش اعتقادی و نظامی است؛ شاکله اصلی مقاومت، اعتقادات و ایمان به مبارزه و مقابله با دشمنان است؛ لذا دشمنان نمیتوانند اعتقادات محور مقاومت را از بین ببرند و آن را از این محور بگیرند.
وی تأکید کرد: اعتقاد موضوعی نیست که با جبر بتوان از یک گروه آن را سلب کرد؛ لذا این اعتقاد (مبارزه با دشمن صهیونیستی و عدم سکوت در برابر ظالمان) امروز در سراسر دنیا در حال گسترش است.
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) با اشاره به توسعه روحیه آزادیخواهی و ظلمستیزی در ملتهای آزاده جهان عنوان کرد: فرهنگ مقاومت در حال گسترش است و دامنه اش روز به روز بیشتر میشود.
سردار اسدی درباره احتمال خلع سلاح حزبالله و راهکارهای جایگزین در این زمینه، تأکید کرد: اگر بتوانند سلاحهای مقاومت را بگیرند که آن را هم بعید میدانم، گزینههای جایگزین در راه است که سلاحهای از دست رفته را جبران میکند.