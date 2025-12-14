خبرگزاری کار ایران
صالحی امیری از خضریان شکایت کرد

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی از علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پی اظهارات اخیرش، شکایت کرد خواستار رسیدگی قضایی شد.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این شکایت در پی نطق علنی خضریان در جلسه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.

صالحی امیری در این شکواییه اعلام کرده است که «خضریان بدون ارائه هرگونه سند، گزارش یا رأی مرجع صالح، با هدف تخریب و انتقام‌جویی از دولت، به‌گونه‌ای اظهارنظر کرده که شائبه دخالت در یک پرونده قضایی مفتوح را در افکار عمومی القا می‌کند، امری که فاقد هرگونه مبنای حقوقی، اخلاقی و انسانی و صددرصد کذب و خلاف واقع است.»

در این شکواییه همچنین آمده است: «تاکنون هیچ مرجع رسمی، گزارشی دال بر ارتباط یا دخالت وزیر میراث‌ فرهنگی در این پرونده ارائه نکرده است.»

روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: «این شکایت‌نامه با اشاره به اینکه صرف نسبت فامیلی، وفق اصول مسلم حقوق کیفری، نه دلیل جرم است و نه قرینه آن، استفاده از چنین نسبتی برای القای اتهام را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته است، اقدامی که به‌ویژه از تریبون رسمی مجلس، موجب تشویش اذهان و خدشه به اعتماد عمومی می‌شود.»

این شکایت با استناد به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۲۲ قانون اساسی، خواستار رسیدگی قضایی به ادعاهای کذب و خلاف شرع و قانون علی خضریان شده است.

