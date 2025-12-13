خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم

کد خبر : 1727110
وزیر امور خارجه با بیان اینکه نیروهای مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند، گفت: ما خواهان جنگ نیستیم بلکه خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با مستند شبکه الجزیره راجع به جنگ دوازده روزه گفت: ما هم زیاد می‌شنویم که رژیم اسرائیل ممکن است که مجدداً دست به حمله بزند. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر می‌رسد که آنها فعلاً روی جنگ روانی در حال کار هستند. و اینکه یک واهمه در کشور ایجاد کنند که این بخشی از یک جنگ کلی‌تر است.

عراقچی ادامه داد: این البته بدان معنی نیست که ما احتمال جنگ را نادیده می‌گیریم، ما آمادگی کامل داریم؛ نیروهای مسلح ما و مردم ما آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند.

وی با بیان اینکه ما خواهان جنگ نیستیم بلکه خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم، اظهار کرد: ممکن است که ساختمان‌ها و تجهیزات را با بمباران بتوانی از بین ببری ولی تکنولوژی را از طریق حمله نظامی نمی‌توان از بین برد و دانش را نمی‌توان با بمباران از اذهان خارج کرد. از همه اینها مهم‌تر اینکه اراده یک ملت را نمی‌توان از طریق بمباران از بین برد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: قبل از حمله نظامی، برای سالیان طولانی مردم ایران را تحریم کردند اما هیچ مشکلی حل نشد هیچ راه حلی جز یک راه حل مذاکره شده و دیپلماتیک برای حل مسائل موجود، وجود ندارد.

عراقچی گفت: هیچ وقت به آمریکا به عنوان یک مذاکره کننده صادق اعتماد نکرده‌ایم، آمریکا در هیچ چیزی صادق نبوده است و به نظر من هیچ کسی نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند ولی این نمی‌تواند مانع از آن شود که دیپلماسی را انتخاب نکنید.

وی تأکید کرد: اینکه الان ایران در یک موقعیت باعظمت هست یا نیست به خود مردم ایران مربوط می‌شود. توصیه می‌کنم آمریکا به مردم ایران و به نظامی که مردم ایران برای خودشان انتخاب کرده‌اند، احترام بگذارد.

