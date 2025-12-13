خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

همکاری بین کشورهای منطقه در تثبیت امنیت ضروری است

وزیر امورخارجه در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی گفت: همکاری بین کشورهای منطقه برای کمک به تثبیت امنیت پایدار و تأمین منافع همه کشورها بدون دخالت‌های خارجی ضروری است.

به گزارش ایلنا، تاگسه چافو رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی که در تهران به سر می‌برد، امروز شنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط تاریخی و دوستانه بین ایران و اتیوپی، بر اراده ایران برای توسعه همه‌جانبه مناسبات با این کشور در راستای منافع متقابل به‌ویژه از طریق تقویت همکاری‌های پارلمانی و گروه‌های دوستی پارلمانی تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی شاخ آفریقا و دریای سرخ برای تأمین امنیت و صلح پایدار در منطقه و جهان، همکاری بین کشورهای منطقه را برای کمک به تثبیت امنیت پایدار و تأمین منافع همه کشورها بدون دخالت‌های خارجی ضروری دانست.

وزیر امور خارجه همچنین برگزاری دور جدید نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اتیوپی را برای پیگیری روند توسعه روابط و آشنایی بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور از ظرفیت‌های و توانمندهای یکدیگر مهم دانست و آمادگی کشورمان را برای گسترش همکاری با اتیوپی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری بریکس اعلام کرد.

رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با ابراز خرسندی از سفر به تهران، ایران و اتیوپی را دو کشور با پیشنه تاریخی و تمدنی کهن توصیف کرد که از ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش روابط در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تجاری برخوردارند.

وی با اشاره به سابقه ۷۵ سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور، ابراز امیدواری کرد با برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شاهد گسترش توسعه مناسبات تهران-آدیس آبابا در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری باشیم.

طرفین همچنین ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، در خصوص ضرورت تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌های منظم و مستمر در سطوح سیاسی و نیز سفر متقابل مقام‌های ارشد دو کشور تفاهم کردند.

