نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد

نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
کد خبر : 1727108
نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش ایلنا، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری سال ۱۴۰۴ صبح روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور بیش از ۹۸ هزار داوطلب به‌صورت هم‌زمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد. 

از میان ۹۸ هزار و ۹۰۱ داوطلب شرکت‌کننده، ۵۴ هزار و ۱۶۹ نفر زن و ۴۴ هزار و ۷۳۲ نفر مرد بودند. 

استان تهران با ۱۸ هزار و ۱۰۹ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۱۲ داوطلب کمترین میزان شرکت‌کننده را به خود اختصاص دادند.

برای مشاهده نتایج آزمون به لینک زیر مراجعه کنید:

https://result2.sanjesh.org/RSEmp/KrnEskoda140409/140409

انتهای پیام/
