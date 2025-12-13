نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد

از میان ۹۸ هزار و ۹۰۱ داوطلب شرکت‌کننده، ۵۴ هزار و ۱۶۹ نفر زن و ۴۴ هزار و ۷۳۲ نفر مرد بودند.

استان تهران با ۱۸ هزار و ۱۰۹ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۱۲ داوطلب کمترین میزان شرکت‌کننده را به خود اختصاص دادند.

برای مشاهده نتایج آزمون به لینک زیر مراجعه کنید:

https://result2.sanjesh.org/RSEmp/KrnEskoda140409/140409