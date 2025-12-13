نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.
به گزارش ایلنا، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری سال ۱۴۰۴ صبح روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور بیش از ۹۸ هزار داوطلب بهصورت همزمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.
از میان ۹۸ هزار و ۹۰۱ داوطلب شرکتکننده، ۵۴ هزار و ۱۶۹ نفر زن و ۴۴ هزار و ۷۳۲ نفر مرد بودند.
استان تهران با ۱۸ هزار و ۱۰۹ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۱۲ داوطلب کمترین میزان شرکتکننده را به خود اختصاص دادند.
برای مشاهده نتایج آزمون به لینک زیر مراجعه کنید:
https://result2.sanjesh.org/RSEmp/KrnEskoda140409/140409