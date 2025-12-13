خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در دیدار رئیس مجلس اتیوپی:

بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری‌های کشورهای عضو ارائه دهد

بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری‌های کشورهای عضو ارائه دهد
کد خبر : 1727074
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر علاقمندی ایران برای توسعه روابط با اتیوپی، تحقق این هدف را مستلزم فعال‌سازی کمیسیون مشترک همکاری، احصای دقیق نقاط اشتراک، شناسایی ظرفیت‌های مکمل و حرکت در مسیر گفت‌وگو، توافق و تفاهم مبتنی بر منافع متقابل دانست و گفت: بهره‌گیری هدفمند از سازوکارهای نهادی موجود می‌تواند به تسریع روند همکاری‌ها میان دو کشور منجر شود.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر روز شنبه 22 آذر 1404، در دیدار تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی، با تاکید برعلاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران به توسعه و تعمیق روابط دوجانبه، تصریح کرد: ایران آمادگی دارد روابط خود با اتیوپی را در تمامی زمینه‌های ممکن از جمله حوزه‌های اقتصادی، دیپلماتیک، فرهنگی و امنیتی گسترش دهد.

رئیس‌جمهور تحقق این هدف را مستلزم فعال‌سازی کمیسیون مشترک همکاری، احصای دقیق نقاط اشتراک، شناسایی ظرفیت‌های مکمل و حرکت در مسیر گفت‌وگو، توافق و تفاهم مبتنی بر منافع متقابل دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری هدفمند از سازوکارهای نهادی موجود می‌تواند به تسریع روند همکاری‌ها میان دو کشور منجر شود.

دکتر پزشکیان با اشاره به عضویت مشترک جمهوری اسلامی ایران و اتیوپی در سازمان بریکس، این چارچوب چندجانبه را بستری ارزشمند و راهبردی برای گسترش تعاملات، تعمیق ارتباطات اقتصادی و سیاسی و نیز مقابله با رویکردهای یکجانبه‌گرایانه در نظام بین‌الملل توصیف کرد و افزود: بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی بر پایه احترام متقابل به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع کشورها ارائه دهد و زمینه‌ساز همکاری‌های عادلانه و متوازن در سطح جهانی باشد.

دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با رویکردی مسئولانه و با مشارکت تمامی کشورهای منطقه، در مسیر تثبیت و تقویت صلح و امنیت پایدار نقش‌آفرینی کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد و خواست جمهوری اسلامی ایران ایجاد جهانی سرشار از صلح، امنیت و عاری از جنگ، خشونت و درگیری است، تصریح کرد: باور ما این است که انسان‌های آگاه و برخوردار از درک عمیق انسانی، هیچ‌گاه در پی جنگ نبوده و نخواهند بود و مسیر گفت‌وگو و همکاری را بر تقابل ترجیح می‌دهند.

در این دیدار آقای تاگسه چافو رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران، بر علاقه‌مندی کشورش برای توسعه و تحکیم روابط با ایران به‌ویژه در حوزه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی تاکید کرد و اظهار داشت: پارلمان‌های دو کشور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود، پشتیبان وزارتخانه‌‌های امور خارجه بوده و تلاش می‌کنند زمینه افزایش همکاری‌های دیپلماتیک و تعمیق مناسبات دوجانبه را فراهم آورند.

رئیس مجلس اتیوپی با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری خاطرنشان کرد: اتیوپی مصمم به افزایش سطح مبادلات اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک با ایران و استفاده موثر از ظرفیت‌های سازمان بریکس، از جمله بانک توسعه جدید این سازمان برای تقویت بنیان‌های همکاری اقتصادی و مالی است.

تاگسه چافو همچنین با اشاره به اشتراکات گسترده فرهنگی و تمدنی میان دو ملت ایران و اتیوپی، نقش جمهوری اسلامی ایران در استقرار و تقویت صلح و امنیت در غرب آسیا را حائز اهمیت دانست و گفت: اتیوپی نیز در تلاش است همانند ایران،‌ نقشی سازنده و مسئولانه در منطقه شاخ آفریقا ایفا کند و همکاری و هم‌‌افزایی دو کشور در حوزه صلح و امنیت می‌تواند تاثیری مثبت و ماندگار بر ثبات و آرامش در غرب آسیا و قاره آفریقا بر جای گذارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری