پزشکیان:
حفظ تعادل اکولوژیک خزر به نگاه مشترک کشورهای منطقه نیاز دارد
رئیسجمهور در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «کاز اینفروم» قزاقستان گفت: حفظ تعادل اکولوژیک دریای خزر به زبان و نگاه مشترک کشورهای منطقه نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در جریان سفر به قزاقستان در گفتوگویی با شبکه خبری «کاز اینفروم» این کشور حضور یافت و به سوالات مطرح شده پاسخ گفت.
متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
مجری: ما امروز با جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران مصاحبه اختصاصی داریم. جناب آقای پزشکیان، تشکر میکنیم از شما بابت اینکه قبول زحمت فرمودید و افتخار دادید که در مصاحبه ما حضور داشته باشید.
خواهش میکنم. بسمالله الرحمن الرحیم. خدمت شما، بینندگان عزیز و مردم شریف قزاقستان سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستیم.
جناب رئیسجمهور، قزاقستان و ایران در حال تجربه رشد بسیار خوبی در عرصه تجارت فیمابین هستند، اما آن هدفگذاری که برای تجارت ۳ میلیارد دلاری انجام شده بود، هنوز تحقق نیافته. چه چیزی میتواند کمک کند که دستیابی به این هدف تسریع شود؟
طبیعتاً در قدم اول ارتباطات ما مهمترین مسئله است؛ اینکه بتوانیم روابطمان را تقویت کنیم تا به آن اهدافی که شما اعلام کردید، برسیم.
برای اینکه بتوانیم این ارتباطات سیاسی را افزایش دهیم و رفتوآمدهایمان را بیشتر کنیم، طبیعتاً نیاز به صدور آسان روادید داریم که باید بین دو کشور انجام شود تا مردمانشان راحت با همدیگر ارتباط داشته باشند؛ در مسائل سیاسی، امنیتی، تجاری، علمی، فرهنگی.
اینها میتواند آغازگر بسیاری از اقداماتی باشد که میتوانیم در آن رابطه با همدیگر گفتگو کنیم و نتایج خوبی داشته باشیم.
میخواهم پرسشم را دقیقتر مطرح کنم؛ یک برنامهریزی انجام شده که جمهوری اسلامی ایران به منطقه آزاد اتحادیه همکاری اقتصادی اوراسیا بپیوندد. چه امکانات و فرصتهایی برای قزاقستان و ایران در این زمینه، در صورت عضویت ایران به وجود خواهد آمد؟
ما الان جزو ناظرین در اوراسیا قرار گرفتیم و این مسئله مصوب شده و ما حضور داریم.
پیمان اقتصادی که در اوراسیا وجود دارد، بستر همکاری را برای دو کشور و دیگر کشورهایی که در این پیمان هستند، باز میکند. بازار بسیار بزرگی در ایران برای قزاقستان وجود دارد که نزدیک ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و طبیعتاً برای ایران هم در قزاقستان و کشورهای اوراسیا این بستر وجود دارد.
این روند چون تعرفهها را حذف میکند، میتواند اقدام بسیار مؤثری برای تاجرها و صنعتگران و تولیدات بین دو کشور باشد.
در جنوب ایران یک ترمینال لجستیکی در حال بازگشایی است که برای ما بسیار مهم و جذاب است. بازگشایی این پایانه چه کمکی به پروژه شمال-جنوب و توسعه آن میکند؟
برای تحقق اهدافی که اشاره کردید، باید مسیرهای دسترسی را ایجاد کنیم؛ این مسیرها میتواند از طریق دریا، راهآهن و مسیرهای هوایی شکل بگیرد. طبیعتا اگر بتوانیم مسیر راهآهن خودمان را از قزاقستان به سمت بنادر توسعه بدهیم و در بندر یک مرکز لجستیکی برای کشور دوست و برادرمان قزاقستان داشته باشیم، اهداف اقتصادی و فرهنگی راحتتر محقق میشود. ما آمادگی داریم با کشور برادر و دوستمان اقدامات لازم را برای ایجاد این مسیرها تا خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند انجام دهیم. این بستر بسیار خوبی برای تبادلات آینده از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی خواهد بود.
ایران و قزاقستان به صورت فعال در دریای مازندران در حال تعامل هستند. کشورهای ما چه نقشی میتوانند برای تأمین امنیت و تعادل اکولوژیک این دریا ایفا کنند؟
کنوانسیون خزر یک چارچوب مشترک بین کشورهای حاشیه دریای خزر است. ما کشورهای حاشیه دریای خزر باید با هم تعامل کنیم تا محیط زیست، آبها و پایداری در روندهای تجاری و اقتصادی حفظ شود.
اگر در چارچوبی روشن تعامل کنیم، میتوانیم دریای خزر را برای زندگی، محیط زیست و فعالیتهای اقتصادی حفظ کنیم. این روابط در تحقق اهداف و برای توسعه مسیرهای تجاری از شمال به جنوب و حفظ محیط زیست حیاتی آن منطقه، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
در حال حاضر فکر میکنید کشورهای دیگر، ایران و قزاقستان در چه سطحی این تعادل را حفظ میکنند؟ آیا باید چیزی تغییر کند تا آن تعادل حفظ شود؟
حفظ دنیا و نسلهای آینده زمانی ممکن است که کارشناسان و صاحبنظران بتوانند در بحثهای محیط زیستی، به زبان و نگاه مشترک برسند و در این چارچوب اقدامات بعدی را انجام دهند. اگر نتوانیم با طبیعت در این چارچوب رفتار کنیم، تغییرات اقلیمی در آینده نزدیک صدمات زیادی ایجاد خواهد کرد.
مردم قزاق بسیار علاقهمند به همکاری با ایرانیان هستند. آیا برنامهای برای تسهیل اعطای ویزا و ایجاد پروازهای مستقیم جهت توسعه توریسم و روابط تجاری وجود دارد؟
ما بسیار به این روند علاقهمندیم. معتقدم ما کشورهای همسایه، با پیوندهای فرهنگی مشترک و طولانی که از گذشته با هم داشتهایم، باید رفت و آمد آسانتری با هم داشته باشیم، تا بتوانیم در پیشرفت یکدیگر بهم کمک کنیم.
در حال حاضر برای تجار سفر بدون ویزا تا ۱۴ روز تسهیل شده، ولی اعتقاد دارم میتوانیم این زمان را بیشتر هم افزایش بدهیم. هم در زمینه ویزا و هم در توسعه مسیرهای هوایی و حتی ریلی باید تسهیل ایجاد کنیم. اساسا یکی از اهداف سفر ما تسهیل در گردشگری و تجارت است.
ایران در حال گسترش صنعت پزشکی، بیوتکنولوژی و فناوریهای پیشرفته است. چه روندهای علمی میتواند به همکاریهای دوجانبه در این زمینهها تبدیل شود؟
وقتی مسیرها تسهیل شود، بستر ارتباطات علمی و پزشکی گسترده خواهد شد. ما در پزشکی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و فناوریهای پزشکی تا حد زیادی نیازهای خود را برطرف کردهایم. میتوانیم مهارتها و توانمندیهای خود را به کشور عزیز قزاقستان و سایر کشورهای اسلامی منتقل و همکاریهای علمی و پزشکی را تقویت کنیم.
ما مسلمانان و همسایهها میتوانیم خیلی راحت دنیایی بسازیم که در آن دوستی و علم و دانایی و سلامت و توانمندیهای ما افزایش یابد و امیدوارم ارتباطات ما در زمینههای پزشکی و علمی هم گسترش یابد.
گسترش همکاریهای ایران و قزاقستان چه تاثیری در سطح منطقه میتواند داشته باشد؟
مهمترین بحث در دنیای ما ایجاد دنیایی سالم، توأم با صلح و عدالت و امنیت برای همه انسانهای کره خاکی است.
اگر این باور و اعتقاد را ایجاد کنیم که میتوانیم بستر را برای زندگی مسالمتآمیز همه انسانها فراهم و وحدت و انسجام را حفظ کنیم، میتواند برای ما، منطقه و نسلهای آینده راهگشا باشد. به جای تنازع، در علم، سلامت، اقتصاد و پایداری محیط زیست و صلح و امنیت متقابل به یکدیگر کمک کنیم و در فرصت کوتاه زندگی با شادی و امنیت و صلح در کنار هم باشیم.
نقش قزاقستان را در میان قدرتهای جهان سوم و متوسط یا نوظهور چگونه میبینید؟
قزاقستان در حال توسعه سریع است و در مسیر ابریشم قرار گرفته و میتواند چهارراه ارتباط شرق و غرب باشد. قزاقستان میتواند ارتباطات فرهنگی، علمی، هنری، سیاسی و اجتماعی را تسهیل کند و هاب این ارتباطات باشد تا مسیرها تسهیل شود و این میتواند در نزدیک کردن نگاهها به یکدیگر و افزایش توسعه و ایجاد آرامش اثرگذار باشد. در این راستا تجار و دانشمندان ما طبعا خیلی میتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. من باور دارم ما و شما چیزی از کشورهای پیشرفته کم نداریم.
قزاقستان و ایران در چند پلتفرم و سازمان برای همکاری مشترک حضور دارند؛ اوراسیا، شانگهای، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی و سازمان همکاری اسلامی. کدام بستر را برای توسعه همکاریها مناسبتر میدانید؟
هر کدام از این کنوانسیونها و پیمانها مزیتهایی دارند و همدیگر را تکمیل میکنند. آنچه که مهم است، ارتباطات پولی و مالی و بانکی است تا بتوانیم یک ارتباط اقتصادی مشترک ایجاد کنیم. اتحادیه اوراسیا، قفل تعرفهها و بازار را باز میکند تا کشورهای عضو آن، تعاملات اقتصادی آسانتری داشته باشند. بریکس در مسائل مالی و بانکی میتواند کمک کننده باشد. در بریکس قرار است بانکی ایجاد شود تا ارتباطات اقتصادی در آن شکل بگیرد. سازمان همکاری اسلامی زمینهای برای تقویت وحدت است و باید از همه اینها برای توسعه استفاده کنیم.
به عنوان سوال آخر، تا چه اندازه با رئیسجمهور ما جناب آقای توکایف آشنا هستید و نقش ایشان را در حل مسائل منطقهای چگونه میبینید؟
سوابق ایشان نشان میدهد بسیار توانمند هستند؛ رئیس مجلس بودهاند، وزیر خارجه بودهاند، سابقه طولانی در عرصه سیاست و شناخت خوبی از سیاست منطقه و قانونگذاری دارند. با تواناییهایی که از ایشان سراغ دارم، تصور من این است که توانایی زیادی برای ایفای نقش مؤثر در منطقه و تسهیل امور دارند. شناخت ایشان از منطقه و چارچوبهای قانونی، با توجه به جایگاه فعلیشان فرصت مناسبی است که بتواند نیتهای خوبی را که به دنبالش است، در منطقه و میان کشورها دنبال کند.
تشکر میکنیم جناب آقای رئیسجمهور. امروز مهمان برنامه ما رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان بودند.