مذاکره با وزیر صمت برای واردات ۳۰ واگن جهت تجهیز مترو شیراز

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس هیأتی از مسئولان اجرایی به شهر شیراز سفر کرده است، عصر امروز (شنبه ۲۲ آذر ماه) از پروژه خط دو مترو شیراز بازدید کرد.

نایب رئیس مجلس در حاشیه بازدید از این پروژه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه مترو شیراز در حال توسعه بوده و ۱۴ کیلومتر آن نیازمند تامین تجهیزات و واگن مترو است و ضمن احترام و توجه به تولید داخلی و تأکید بر استفاده حداکثری از تولید داخل باید اجازه های لازم برای وارد کردن واگن های جدید مازاد بر توان داخلی داده شود لذا طی مذاکره با وزیر صمت مقرر شد توجه به نیاز کلان شهر شیراز مجوز واردات ۳۰ واگن خارجی صادر شود.

وی تاکید کرد: ما هر مقدار واگنی که در بخش داخلی امکان تولید باشد استفاده میکنیم اما نیاز مازاد بر تولید داخلی را برای خدمت رسانی به مردم باید وارد کنیم.

به گزارش خانه ملت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی سفر نظارتی به استان فارس از خط دو مترو در حال احداث شیراز که شمال و جنوب شهر را به هم متصل میکند و همچنین از مرکز مدیریت داده های قطار شهری بازدید کرد.

انتهای پیام/