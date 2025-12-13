به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: تخریب قسمت غیرمجاز یک ابر ویلا واقع در حاشیه رود کرج که با تعرض به منابع طبیعی و حتی تراشیدن کوه بنا شده بود به پایان رسید.

این ابر ویلا که با هزینه بسیار هنگفت بنا شده بود حکم تخریبش از سوی مرجع صالح قضایی صادر شده بود که به دلیل نوع سازه؛ و همچنین هزینه بالای تخریب ان اجرای عملیات تخریب زمان‌بر شد.

در حال حاضر تمام قسمت‌های غیرمجاز این ابرویلا که مشمول حکم دادگاه بوده به طور کامل تخریب شده و هزینه تخریب از مالک توسط دستگاه متولی در دادگاه مطالبه شده است.

