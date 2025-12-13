چرا تخریب قسمت غیرمجاز ابر ویلای شخص ذینفوذ زمانبر شد؟!
هزینه تخریب از مالک توسط دستگاه متولی در دادگاه مطالبه شده است
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: طی روزهای گذشته گزارشی مبنی بر تخریب کامل قسمت غیرمجاز یک ابر ویلا که در حاشیه رود کرج بنا شده بود با دستور قضایی پخش شد. دستور تخریب این ابر ویلا در اسفند ۱۴۰۰ داده شد و بخشی از ویلا هم در همان تاریخ تخریب شد، اما چون تخریب بناهای بزرگ شامل هزینههای بالاست اجرای ان از سوی نهادهای دولتی زمانبر میشود.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: تخریب قسمت غیرمجاز یک ابر ویلا واقع در حاشیه رود کرج که با تعرض به منابع طبیعی و حتی تراشیدن کوه بنا شده بود به پایان رسید.
این ابر ویلا که با هزینه بسیار هنگفت بنا شده بود حکم تخریبش از سوی مرجع صالح قضایی صادر شده بود که به دلیل نوع سازه؛ و همچنین هزینه بالای تخریب ان اجرای عملیات تخریب زمانبر شد.
در حال حاضر تمام قسمتهای غیرمجاز این ابرویلا که مشمول حکم دادگاه بوده به طور کامل تخریب شده و هزینه تخریب از مالک توسط دستگاه متولی در دادگاه مطالبه شده است.