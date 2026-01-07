بهزاد آذرسا، رئیس اداره اکو و سازمان‌های اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد سازمان اقتصادی اکو با حضور کشورهای آسیای میانه و آسیای غرب و فرصت‌هایی که این کشورها در شرایط تحریمی برای ایران دارند، گفت: قطعاً هر چقدر که ما بتوانیم پیوندهای دوجانبه و چندجانبه را به‌ویژه با کشورهای همسایه، تقویت کنیم، خود به نوعی دور زدن تحریم‌ها تلقی می‌شود. اکنون زود است که به این نتیجه‌گیری برسیم که تا چه حد و تا چه درصدی موفقیت‌آمیز بوده‌، ولی حداقل جمعیتی که در اکو حضور دارند و تعدادشان همچنان در حال افزایش است، نشان می‌دهد که اقبالی که کشورهای مختلف نسبت به این مناسبات چندجانبه دارند، قابل توجه است.

کشورهای همسایه هم درگیر تحریم‌ها هستند

وی ادامه داد: این بحث تحریم‌ها موضوعی نیست که فقط شامل ایران باشد، بلکه شامل برخی کشورهای پیرامونی دیگر نیز هست، همچنین کشورهای همسایه نیز تحت تأثیر منفی این‌گونه اقدامات قرار می‌گیرند و قطعاً آن‌ها نیز درصدد یافتن راه‌چاره‌ای هستند که با همین اشتراک منافع، می‌توان به نتایج خوبی دست یافت.

در زمینه اکو با ترکیه روابط گسترده‌ای داریم

این دیپلمات کشورمان در پاسخ به این سوال که سازمان اکو با چه کشورهایی بیشترین روابط اقتصادی را دارد، تصریح کرد: بیشترین فعالیت ما در روابط اقتصادی به زمینه‌های فعالیت بستگی دارد. به‌طور تقریبی می‌توان گفت که در تمامی موضوعات اکو، با ترکیه بسیار فعال هستیم و با سایر کشورها نیز فعالیت داریم، ولی ممکن است میزان و درجه فعالیت‌ها متفاوت باشد.

اعضای اکو به ایران نگاهی جدی دارند

وی افزود: ما به عنوان مقر اکو و با توجه به اینکه سازمان اکو در تهران مستقر است، یک نقش سرپرستی نیز داریم از این بابت، کشورهای دیگر به دبیرخانه اکو که در اینجا مستقر است و به ایران که جزو اعضای فعال و تأثیرگذار آن است، نگاهی بسیار جدی‌تر دارند تا نسبت به سایر کشورها.

با تحریم یا بدون تحریم پیشنهادات خود به سازمان اکو را ارائه می‌کنیم

آذرسا درباره بسته پیشنهادی ایران در دوران تحریم‌های فزاینده برای کشورهای اکو و مشکلاتی موجود در این میسر عنوان کرد: موضوعات بسیار متنوعی وجود دارد و حال چه با تحریم و چه بدون تحریم، این بسته‌ها را تعریف می‌کنیم و امیدواریم که سر موقع مناسب اجرایی شود. البته ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که در درجه اول باید شناسایی شوند و درصدد رفع آن‌ها برآییم.

