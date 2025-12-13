آزادی ۱۰ زندانی استان تهران با فراهمسازی زمینه کمک خیران توسط خبرنگاران
در اجرای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تکریم مراجعان و پاسخگویی مؤثر به مردم و به دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، طی سالهای اخیر از فرصت تعامل با اصحاب ریانه به عنوان نماینده افکار عمومی برای ارتقای زمینههای ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان قضایی بهره گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی و همزمان با افزایش همکاری و تعامل با اصحاب رسانه و انسان رسانهها در خصوص ارتقای تصویر رسانهای دستگاه قضایی، خبرنگاران و فعالان رسانهای استان تهران به عنوان بازوان ارتباطی برای تکریم اربابرجوع و تسهیل دسترسی مردم به مدیران قضایی مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند و این رویکرد در سایه حمایت و تدبیر رئیس کل دادگستری استان تهران شکل گرفته و تا امروز ادامه دارد.
نقش انسان رسانهها در آزادی زندانیان نیازمند
در ادامه این گزارش آمده است که در سایه همکاری مؤثر و اعتماد متقابل بین مجموعه قضایی و رسانههای استان تهران، با هماهنگی خبرنگاران و فعالان فضای مجازی زمینه همکاری و کمک خیرین نیکاندیش در ایامی که با نام حضرت زهرا سلام الله علیها مزین بود فراهم گردید و منجر به آزادی ۱۰ نفر از زندانیان نیازمند مالی و جرایم غیر عمد در استان تهران شد.
این اقدام نیکوکارانه بهواسطه پیوند انسانی و رسانهای میان خیرین، اصحاب رسانه و دفتر استانی رسانه و روابط عمومی با حمایت رئیس کل دادستری استان تهران محقق شده است.
پاسخگویی به درخواستهای مردمی از طریق رسانهها
مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از تعامل مؤثر اصحاب رسانه با مجموعه قضایی تأکید کرد: این تعامل دوطرفه و سازنده میان دستگاه قضایی و نمایندگان افکار عمومی، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی و تقویت شفافیت ارتباطی با مردم بوده و با تدبیر رئیس کل دادگستری استان تهران در آینده نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.