متن این پیام به شرح زیر است؛

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

درگذشت عالم ربانی، روحانی مجاهد و استاد اخلاق آیت‌الله سید محمد شاهچراغی، نماینده سابق ولی‌فقیه و امام جمعه پیشین سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

این فقیه وارسته، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف دینی، خدمت به نظام اسلامی و ایفای مسئولیت‌های خطیر علمی، فرهنگی و انقلابی سپری کرد و آثار حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های مختلف، همواره در یادها باقی خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به بیت مکرم ایشان به ویژه جناب آقای دکتر محمدتقی شاهچراغی، شاگردان، ارادتمندان و مردم مؤمن استان سمنان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی».