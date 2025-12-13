تأکید رؤسای مجالس ایران و اتیوپی بر توسعه همکاریها
رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس اتیوپی بر ضرورت بازگشایی سفارتخانه اتیوپی در تهران تاکید کردند و خواستار استفاده از ظرفیتهای پیمان بریکس برای توسعه همکاریهای تجاری شدند.
به گزارش ایلنا، تاگسه چافو رئیس مجلس اتیوپی که بامداد امروز در رأس هیئتی پارلمانی و به منظور رایزنیهای دوجانبه وارد تهران شده بود، صبح امروز (شنبه، ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴) با ورود به بهارستان مورد استقبال رسمی همتای خود، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با وی دیدار و گفتوگو کرد. قالیباف در ابتدای این دیدار ضمن خوشآمدگویی به همتای آفریقایی خود و هیأت همراه وی، گفت: مردم ایران نسبت به اتیوپی نگاه برادرانهای دارند و این رویکرد از گذشتههای دور در ذهن ماست.
وی با بیان اینکه روابط گذشته باید نقشه راه آینده را ترسیم کند، اظهار کرد: هر کدام از اقدامات خوبی که دو طرف میتوانند با کمک یکدیگر انجام دهند نیازمند فعال شدن سفارتخانهها برای توسعه روابط سیاسی است تا مقدمهای برای توسعه روابط پارلمانی، اقتصادی، فرهنگی و… باشد. جمهوری اسلامی ایران از زمان پیوستن به بریکس تلاش دارد روابط اقتصادی دوجانبه خود با اعضای این پیمان از جمله اتیوپی را توسعه دهد. در همین زمینه «بریکس پی» نیز میتواند برای روابط تجاری راهگشا باشد و معتقدیم هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود ندارد.
رئیس مجلس در ادامه تنشهای موجود در شاخ آفریقا، شمال آفریقا و غرب آسیا را از طراحیهای غرب دانست و افزود: آنها میخواهند شرایط ناامنی را برای کشورهای مستقل و مسلمان ایجاد کنند. موضوع امنیت کشورها و ملتها یک موضوع یکپارچه و پیوسته به یکدیگر است. با نگاهی به شرق و غرب دریای سرخ میبینیم که اتفاقات زیادی در حال وقوع است که اثر مستقیم بر امنیت کشورها دارد و کشورهای منطقه باید خودشان به دنبال ایجاد امنیت یکپارچه باشند.
وی افزود: کشورهایی که با یکدیگر دوستان، دشمنان و منافع مشترک دارند باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و همکاری کنند. ریشه ناامنیها در این مناطق به ویژه سودان، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکاست که صرفا به دنبال منافع خود در آفریقا هستند. تجزیه سودان به دو بخش سودان شمالی و سودان جنوبی نیز یکی از همین توطئهها بود که مشابه آن را در غزه، سوریه و یمن شاهدیم.
قالیباف با بیان اینکه ما همواره در حوزه روابط خود با کشورها به ویژه اتیوپی بر اصول یکپارچگی کشورها وعدم دخالت در امور داخلی کشورها را به رسمیت میشناسیم، عنوان کرد: ما مرزها و حاکمیت دولتها را معتبر میدانیم و بر همین اساس اقدام میکنیم همچنین از حفظ تمامیت ارضی کشورها حمایت میکنیم.
تاگسه چافو نیز در این دیدار ضمن قدردانی از استقبال و مهماننوازی گرم همتای ایرانی خود، گفت: دو کشور دارای اشتراکات متعدادی هستند؛ ایران دارای تمدنی باستانی و فرهنگی غنی است و اتیوپی نیز چنین ویژگیهایی دارد.
رئیس مجلس اتیوپی با اشاره به سفر گذشته دکتر قالیباف به اتیوپی و صحبت درباره روابط دوجانبه در حوزههای سیاسی و اقتصادی، عنوان کرد: امروز موضوعات میان دو کشور از طریق آکرودیته قطر دنبال میشود و تلاش داریم در همین راستا سفارتخانههای دو کشور، فعال شود. از آنجایی که دو کشور عضو بریکس هستیم میتوانیم از ظرفیت بریکس استفاده کنیم تا موضوعات همکاری اقتصادی خود را پیش ببریم.
تاگسه چافو با اشاره به اهمیت موضوع امنیت منطقهای که ایران در آن واقع است و همچنین امنیت منطقه شاخ آفریقا، اذعان کرد: برقراری امنیت در سودان، کنیا، اریتره، سومالی و… برای ما بسیار مهم است؛ شما از دوستان ما هستید از این رو بر تقویت روابط برای تأمین امنیت و ثبات در هر دو منطقه تأکید داریم. کشور ما به عنوان پایتخت سیاسی آفریقا محسوب میشود. ما اشتراکات فرهنگی و دینی هم داریم و آماده همکاریها در حوزه پارلمانی هستیم و معتقد به توسعه روابط هستیم.