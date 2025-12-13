خبرگزاری کار ایران
آیت الله شاهچراغی درگذشت

آیت الله سید محمد شاهچراغی که به علت حال نامساعد و وضعیت هوشیاری بسیار نامناسب در یکی از بیمارستان‌های سمنان بستری بود درگذشت.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه و امام جمعه سابق سمنان درگذشت.

آیت الله سید محمد شاهچراغی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن‌آباد از توابع دامغان به دنیا آمد.

وی تحصیلات مقدماتی را در دامغان و سمنان گذراند و سپس در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت.

آیت الله شاهچراغی یکی از شاگردان امام (ره) بود و بخاطر فعالیت و مبارزه با رژیم طاغوت توسط ساواک دستگیر و به محکوم زندان محکوم شد.

از جمله سوابق او امام جمعه شهر مهدیشهر، امامت جمعه سمنان و نمایندگی مردم استان سمنان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری را می‌توان نام برد.

 

