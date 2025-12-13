آیت الله شاهچراغی درگذشت
آیت الله سید محمد شاهچراغی که به علت حال نامساعد و وضعیت هوشیاری بسیار نامناسب در یکی از بیمارستانهای سمنان بستری بود درگذشت.
آیت الله سید محمد شاهچراغی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسنآباد از توابع دامغان به دنیا آمد.
وی تحصیلات مقدماتی را در دامغان و سمنان گذراند و سپس در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت.
آیت الله شاهچراغی یکی از شاگردان امام (ره) بود و بخاطر فعالیت و مبارزه با رژیم طاغوت توسط ساواک دستگیر و به محکوم زندان محکوم شد.
از جمله سوابق او امام جمعه شهر مهدیشهر، امامت جمعه سمنان و نمایندگی مردم استان سمنان در دورههای چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری را میتوان نام برد.