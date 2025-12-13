تسلیت آیت الله جنتی به دنبال درگذشت احمد علیزاده

به گزارش ایلنا آیت‌الله احمد جنتی با صدور پیامی درگذشتِ احمد علیزاده، حقوقدان اسبق شورای نگهبان، را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم احمد علیزاده، حقوقدان اسبق شورای نگهبان موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

آن فقید سعید که مفتخر به تقدیم فرزند شهید به آرمان‌های والای اسلام و انقلاب بود، عمر پربرکت خویش را صرف خدمت به آرمان‌های انقلاب و حراست از قانون اساسی نمود و سالیان متمادی در مسئولیت‌های خطیری، چون عضویت و قائم‌مقامی دبیر شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت قوه قضائیه و دادستانی دیوان محاسبات، صادقانه به مردم و ایران اسلامی خدمت کرد و نامی نیک از خود به یادگار گذاشت. جا دارد یاد و خاطره برادر فقید ایشان، مرحوم محمدرضا علیزاده، حقوقدان باسابقه شورای نگهبان نیز گرامی داشته شود.

اینجانب، فقدان این حقوقدان متعهد و خدمتگزار صدیق را به خانواده‌های داغدار ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه یگانه حق‌تعالی، برای آن مرحوم، غفران و رضوان واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.»

