به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«سفر ‎رئیس‌جمهور به قزاقستان و ترکمنستان دستاوردهای گوناگون با تاثیرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشت.

تمرکز بر ظرفیت همسایگی و تقویت سیاست منطقه‌ای، پادزهر تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی علیه ملت ایران است.

این باور دکتر ‎پزشکیان است؛ گشودن مسیرهای جدید در جهت پیشرفت کشور.»

