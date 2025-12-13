رئیس دفتر پزشکیان:
باور رئیسجمهوری گشودن مرزهای جدید پیشرفت است
رئیس دفتر رئیسجمهوری سفرهای قزاقستان و ترکمنستان را دارای تأثیراتی در بازههای مختلف زمانی دانست و گفت: باور پزشکیان گشودن مسیرهای جدید در جهت پیشرفت کشور است.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«سفر رئیسجمهور به قزاقستان و ترکمنستان دستاوردهای گوناگون با تاثیرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت داشت.
تمرکز بر ظرفیت همسایگی و تقویت سیاست منطقهای، پادزهر تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی علیه ملت ایران است.
این باور دکتر پزشکیان است؛ گشودن مسیرهای جدید در جهت پیشرفت کشور.»