رئیس دفتر پزشکیان:

باور رئیس‌جمهوری گشودن مرزهای جدید پیشرفت است

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری سفرهای قزاقستان و ترکمنستان را دارای تأثیراتی در بازه‌های مختلف زمانی دانست و گفت: باور پزشکیان گشودن مسیرهای جدید در جهت پیشرفت کشور است.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«سفر ‎رئیس‌جمهور به قزاقستان و ترکمنستان دستاوردهای گوناگون با تاثیرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشت. 

تمرکز بر ظرفیت همسایگی و تقویت سیاست منطقه‌ای، پادزهر تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی علیه ملت ایران است. 

این باور دکتر ‎پزشکیان است؛ گشودن مسیرهای جدید در جهت پیشرفت کشور.»

ثبت نام آلپاری