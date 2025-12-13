خبرگزاری کار ایران
معاون اول رئیس‌جمهور:

اصناف کالاهای مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه کنند

معاون اول رئیس‌جمهور در آستانه شب یلدا دستورات لازم به تولیدکنندگان و اصناف برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و به نهادهای نظارتی برای افزایش نظارت خود بر بازار و برخورد قاطع با معدود متخلفان صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف‌ در دستوری خطاب به تأمین‌کنندگان کالاهای مورد نیاز مردم و اصناف، تأکید کرد که از همه تأمین‌کنندگان محترم کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام انتظار می‌رود به روال گذشته کالاها را با قیمت مناسب در اختیار اصناف قرار دهند و اصناف محترم هم مانند مناسبت‌های گذشته، کالاهای مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه کنند. 

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به نهادهای نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات هم دستور داد که ضمن افزایش نظارت، با معدود فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمی‌کنند، برخورد قاطعی کنند تا انشاالله هموطنان عزیز، یلدای گرم و بانشاط در کنار خانواده‌ها، اقوام و دوستان خود داشته باشند.

