به گزارش ایلنا، در ادامه نظارت‌های قضایی بر اجرای پروژه‌های مهم عمرانی و حفظ حقوق عمومی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل با حضور میدانی، از مسیر جایگزین محور هراز و تونل‌های در حال احداث این مسیر بازدید و دستور توقف موقت بهره‌برداری از دو معدن مشرف به این تونل‌ها را صادر کرد.

حجت الله حاتمی گفت: این بازدید با حضور مدیران و مجریان پروژه، همراهی روسا و ادارات صنعت، معدن و تجارت (صمت)، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور آب و سایر دستگاه‌های ذیربط شهرستان صورت گرفت.

دادستان عمومی وانقلاب آمل افزود: در جریان این بازدید، وضعیت پیشرفت فنی و عمرانی تونل‌ها و مسیر جایگزین مورد بررسی دقیق قرار گرفت و بر نکات ضروری در خصوص رعایت استاندارد‌های ایمنی، زیست محیطی و الزامات فنی توسط مسئولان پروژه تأکید شد.

حاتمی خاطر نشان کرد: با توجه به بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسی، به منظور صیانت از سرمایه‌های ملی و پیشگیری از بروز هرگونه خسارت به سازه‌های تونل‌های در حال احداث و همچنین جلوگیری از خطرات ناشی از ریزش کوه، دستور توقف موقت بهره‌برداری از دو معدن مشرف به این تونل‌ها در مختصات معین خطر آفرین، صادر و با توجه به حضور دو بهره بردار در زمان بازدید حضورا ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: این تصمیم پیشگیرانه با هدف حفظ ایمنی پروژه، تضمین سلامت کارکنان و پیمانکاران و حراست از محیط زیست منطقه اتخاذ شده و تا حصول اطمینان کامل از رعایت تمامی ملاحظات فنی و ایمنی، لازم الاجرا است.

حاتمی لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر بین تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی جهت حصول اطمینان از اجرای پروژه‌ای مطمئن، پایدار و سازگار با محیط زیست را مورد تاکید قرار داد.

شایان ذکر است، مجریان پروژه ابراز امیدواری کردند این طرح برای رفاه حال شهروندان و حل مشکل چندین ساله ترافیک منطقه تونل چلاو تا قبل از پایان سال جاری موقتا مورد بهره برداری قرار گیرد.

