خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور دستور توقف موقت بهره‌برداری از دو معدن مشرف به تونل‌های در حال احداث در محور هراز

صدور دستور توقف موقت بهره‌برداری از دو معدن مشرف به تونل‌های در حال احداث در محور هراز
کد خبر : 1726776
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان آمل گفت: در جریان بازدید از محور هراز وضعیت پیشرفت فنی و عمرانی تونل‌ها و مسیر جایگزین مورد بررسی دقیق قرار گرفت و بر نکات ضروری در خصوص رعایت استاندارد‌های ایمنی، زیست محیطی و الزامات فنی توسط مسئولان پروژه تأکید شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه نظارت‌های قضایی بر اجرای پروژه‌های مهم عمرانی و حفظ حقوق عمومی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل با حضور میدانی، از مسیر جایگزین محور هراز و تونل‌های در حال احداث این مسیر بازدید و دستور توقف موقت بهره‌برداری از دو معدن مشرف به این تونل‌ها را صادر کرد.

حجت الله حاتمی گفت: این بازدید با حضور مدیران و مجریان پروژه، همراهی روسا و ادارات صنعت، معدن و تجارت (صمت)، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور آب و سایر دستگاه‌های ذیربط شهرستان صورت گرفت.

دادستان عمومی وانقلاب آمل افزود: در جریان این بازدید، وضعیت پیشرفت فنی و عمرانی تونل‌ها و مسیر جایگزین مورد بررسی دقیق قرار گرفت و بر نکات ضروری در خصوص رعایت استاندارد‌های ایمنی، زیست محیطی و الزامات فنی توسط مسئولان پروژه تأکید شد.

حاتمی خاطر نشان کرد: با توجه به بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسی، به منظور صیانت از سرمایه‌های ملی و پیشگیری از بروز هرگونه خسارت به سازه‌های تونل‌های در حال احداث و همچنین جلوگیری از خطرات ناشی از ریزش کوه، دستور توقف موقت بهره‌برداری از دو معدن مشرف به این تونل‌ها در مختصات معین خطر آفرین، صادر و با توجه به حضور دو بهره بردار در زمان بازدید حضورا ابلاغ شد. 

وی تصریح کرد: این تصمیم پیشگیرانه با هدف حفظ ایمنی پروژه، تضمین سلامت کارکنان و پیمانکاران و حراست از محیط زیست منطقه اتخاذ شده و تا حصول اطمینان کامل از رعایت تمامی ملاحظات فنی و ایمنی، لازم الاجرا است.

حاتمی لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر بین تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی جهت حصول اطمینان از اجرای پروژه‌ای مطمئن، پایدار و سازگار با محیط زیست را مورد تاکید قرار داد.

شایان ذکر است، مجریان پروژه ابراز امیدواری کردند این طرح برای رفاه حال شهروندان و حل مشکل چندین ساله ترافیک منطقه تونل چلاو تا قبل از پایان سال جاری موقتا مورد بهره برداری قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری