به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، وکیل ابراهیم کیانی‌هرچگانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: نتایج آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه با صحت و سلامت کامل با حضور بیش از ۹۸ هزار داوطلب به‌صورت هم‌زمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.

