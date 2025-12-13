کیانیهرچگانی اعلام کرد:
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ حداکثر تا فردا ۲۳ آذر ماه اعلام میشود
وکیل ابراهیم کیانیهرچگانی از اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ حداکثر تا فردا یکشنبه ۲۳ آذر ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، وکیل ابراهیم کیانیهرچگانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: نتایج آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
وی تصریح کرد: آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه با صحت و سلامت کامل با حضور بیش از ۹۸ هزار داوطلب بهصورت همزمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.