قالیباف:

گسترش همکاری‌های اقتصادی و پارلمانی محور روابط ایران و اتیوپی است

گسترش همکاری‌های اقتصادی و پارلمانی محور روابط ایران و اتیوپی است
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی، سفر وی به تهران را فرصتی برای تلاش پارلمانی به منظور همکاری دوجانبه در حوزه های کشاورزی، انرژی، مهندسی و‌ دانش بنیان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست خبری مشترک با تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی گفت: سفر ما در سال گذشته به این کشور همزمان شد با اینکه ایران و اتیوپی عضو بریکس شدند. یکی از مهمترین این سفر گسترش روابط پارلمانی بین دو کشور است. این فرصتی هست برای برقراری ارتباط و‌رشد افتصادی و ارتباط در حوزه کشاورزی و انرژی و مهندسی و‌دانش بنیان بتوانیم همکاری‌هایی داشته باشیم.

 

