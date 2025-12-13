به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست خبری مشترک با تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی گفت: سفر ما در سال گذشته به این کشور همزمان شد با اینکه ایران و اتیوپی عضو بریکس شدند. یکی از مهمترین این سفر گسترش روابط پارلمانی بین دو کشور است. این فرصتی هست برای برقراری ارتباط و‌رشد افتصادی و ارتباط در حوزه کشاورزی و انرژی و مهندسی و‌دانش بنیان بتوانیم همکاری‌هایی داشته باشیم.

