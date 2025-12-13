خبرگزاری کار ایران
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا:

تسلط بر منابع راهبردی مهم‌ترین راهبردهای آمریکا در غرب آسیاست

حجت‌الاسلام و المسلمین صالحی‌نسب گفت: تسلط بر منابع راهبردی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین راهبردهای آمریکا در غرب آسیا بوده که با بیداری ملت‌ها و مقاومت منطقه‌ای ناکام مانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین شعبانعلی صالحی‌نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا در آیین نخستین دوره توانمندسازی دبیران اشراف که در ستاد هواپیمیایی نزاجا برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: بدون تردید آمریکا در این جنگ شکست خورده، زیرا به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته است.

وی با تشریح اهداف ایالات متحده در منطقه افزود: دولت‌سازی و ایجاد ساختارهای وابسته، ملت‌سازی از طریق ترویج سبک زندگی غربی، تسلط بر منابع راهبردی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین راهبردهای آمریکا در غرب آسیا بوده که با بیداری ملت‌ها و مقاومت منطقه‌ای ناکام مانده است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا با مرور تاریخ تقابل جبهه حق و باطل تأکید کرد: انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ هزینه‌های فراوانی برای دفاع از حق پرداخته‌اند و این مسیر امروز نیز با مجاهدت و بصیرت ادامه دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین صالحی‌نسب با اشاره به ضرورت برقراری ارتباط مؤثر با نسل جدید خاطرنشان کرد: نسل Z نیازمند گفت‌وگو، منطق، فهم و همراهی است و برای تعامل سازنده با این نسل باید با مهارت‌های عاطفی و فکری وارد عرصه شد.

وی در ادامه ضمن تشریح مفهوم اشراف گفت: اشراف یعنی تسلط بر کار، مأموریت و مسئولیت؛ یعنی شناخت دقیق وظایف و توان هدایت صحیح مسیر.

این دوره با هدف ارتقای سطح علمی، مهارتی و بینشی دبیران اشراف و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف ستاد برگزار و مباحثی در حوزه‌های اعتقادی، راهبردی و مهارتی مطرح شد؛ موضوعاتی که نقش مؤثر دبیران اشراف را در تقویت نظارت اجرایی و تربیتی مجموعه تبیین می‌کند

