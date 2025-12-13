خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیحات مهاجرانی درباره مصوبه دولت برای سهمیه بنزین خودرو‌ها

توضیحات مهاجرانی درباره مصوبه دولت برای سهمیه بنزین خودرو‌ها
کد خبر : 1726720
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت گفت: سهمیه تاکسی‌ها تغییر نکرده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس پیمایش، مابه‌التفاوت را دریافت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره تغییر و افزایش نرخ قیمت بنزین گفت:از امروز مصوبه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین اجرایی شده است. بر این اساس، کلیه خودرو‌ها به جز آمبولانس‌ها با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوخت می‌گیرند. 

سخنگوی دولت تاکید کرد:دارندگان چند خودرو باید در سامانه خوداظهاری، کارت سوخت فعال خود را مشخص کنند.

وی خاطر نشان کرد:سهمیه تاکسی‌ها تغییر نکرده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس پیمایش، مابه‌التفاوت را دریافت می‌کنند. هدف این طرح کنترل مصرف سوخت و مقابله با قاچاق اعلام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری