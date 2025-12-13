به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره تغییر و افزایش نرخ قیمت بنزین گفت:از امروز مصوبه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین اجرایی شده است. بر این اساس، کلیه خودرو‌ها به جز آمبولانس‌ها با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوخت می‌گیرند.

سخنگوی دولت تاکید کرد:دارندگان چند خودرو باید در سامانه خوداظهاری، کارت سوخت فعال خود را مشخص کنند.

وی خاطر نشان کرد:سهمیه تاکسی‌ها تغییر نکرده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس پیمایش، مابه‌التفاوت را دریافت می‌کنند. هدف این طرح کنترل مصرف سوخت و مقابله با قاچاق اعلام شده است.

