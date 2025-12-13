عراقچی الفبای اصول دیپلماسی را به همتای لبنانی یاد داد

به گزارش ایلنا، مصطفی بایرام وزیر سابق کار لبنان در واکنش به تبادل پیام ها میان وزرای خارجه ایران و لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیام اخیر به یوسف رجی همتای لبنانی خود، به او الفبای اصول دیپلماسی را یاد داد.»

پیشتر عراقچی وزیر امور خارجه در پاسخ به پیام اخیر وزیر خارجه لبنان نوشت:«از دعوت محبت‌آمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم. در عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهمان‌نوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است.»

