به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات کشور گزارشی از انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی‌های دولت را ارائه کرد.

تعداد ۳۱۸۰ مورد از اموال غیرمنقول دولت به‌عنوان مازاد مصوب شده است، اما طی سه سال گذشته از اجرای این طرح، تنها ۱۵۵ مورد مولدسازی شده و منابع ناشی از آن نیز همواره کمتر از یک درصد نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه بوده که به کسری بودجه و تحمیل فشارهای تورمی منجر شده‌است.

گفتنی است با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای آیین‌نامه مربوطه، عدم اقدام مؤثر برای ارائه لایحه و تصویب قانون موردنیاز، ادامه مولدسازی را با ابهامات جدی مواجه می‌سازد.

